Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 16 al 22 de febrero

El ritmo y la diversión volverán a apoderarse de Guadalajara esta semana con decenas de conciertos y espectáculos en vivo que harán vibrar los principales recintos de la ciudad. Melodías inolvidables, producciones impactantes y voces privilegiadas prometen deslumbrar al público tapatío en una agenda cargada de energía.

Entre luces, escenarios imponentes y sonidos que van del rock a la música clásica, la Perla Tapatía recibirá a artistas y bandas nacionales e internacionales que convertirán cada noche en una experiencia única. La ciudad se prepara para una semana llena de emociones, reencuentros y momentos memorables.

Distintos géneros formarán parte de la oferta musical que resonará en la Ciudad de las Rosas. Habrá opciones para todos los gustos y edades, ideales para disfrutar con amigos, en familia o en pareja.

Guadalajara se ha consolidado como una de las plazas más importantes para la música en vivo en México, gracias a la diversidad y calidad de sus foros. Esta semana no es la excepción: los escenarios se mantienen activos con una amplia cartelera que ofrece múltiples oportunidades para salir de la rutina y vivir la música al máximo.

Cartelera de conciertos en Guadalajara del 16 al 22 de febrero

Big Time Rush

Fecha: martes 17 de febrero

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $780 a $2 mil 780

La famosa boy band estadounidense regresa a los escenarios con un show lleno de nostalgia , coreografías y sus mayores éxitos pop.

Nation of Language

Fecha: martes 17 de febrero

Lugar: C3 Stage

Horario: 20:30 horas

Precio: $742

La banda neoyorquina traerá su característico sonido synth-pop y post-punk revival en un concierto íntimo y envolvente.

La despedida – Angélica María y Enrique Guzmán

Fecha: jueves 19 de febrero

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 19:00 horas

Precio: $800 - $2 mil 700

Dos íconos del rock and roll en español se reúnen en un espectáculo nostálgico que celebra décadas de trayectoria musical.

9ª Sinfonía Beethoven – Orquesta

Fecha: viernes 20 de febrero

Lugar: Teatro Diana

Horario: 20:00 horas

Precio: $600 - $950

Una de las obras más emblemáticas de la música clásica será interpretada en vivo por orquesta, en una velada de alto nivel artístico.

Mayela Orozco | La Consentida

Fecha: viernes 20 de febrero

Lugar: Palcco

Horario: 20:00 horas

Precio: $450

La intérprete mexicana ofrecerá una noche llena de romanticismo y tradición , con lo mejor de la música vernácula.

La Adictiva

Fecha: sábado 21 de febrero

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $350 a $2 mil 800

La popular banda sinaloense pondrá a bailar al público con sus éxitos de regional mexicano y un espectáculo lleno de energía.

Quasar

Fecha: sábado 21 de febrero

Lugar: C3 Stage

Horario: 18:10 horas

Precio: $171

Propuesta alternativa que promete una presentación cargada de potencia sonora y una experiencia musical diferente.

Zelda Symphonic Experience

Fecha: sábado 21 de febreo

Lugar: Palcco

Horario: 20:00 horas

Precio: $600-$ 1 mil

Un concierto sinfónico inspirado en la icónica saga de videojuegos que combina orquesta en vivo con una experiencia visual envolvente.

Las Voces del Amor

Fecha: domingo 22 de febrero

Lugar: Teatro Diana

Horario: 18:00 horas

Precio: $350 - $1 mil 500

Un espectáculo romántico que reúne a destacados intérpretes para una noche dedicada a los grandes temas del amor.

Kali Uchis

Fecha: domingo 22 de febrero

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 20:00 horas

La cantante colombiana-estadounidense llegará con su mezcla de R&B, pop y sonidos latinos en uno de los shows más esperados de la semana.

