Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 16 al 22 de febrero

La Perla Tapatía se llenará de energía con espectáculos que van del pop y el regional mexicano hasta experiencias sinfónicas y propuestas alternativas

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Guadalajara vibrará esta semana con conciertos que prometen noches llenas de energía y grandes emociones. PEXELS

El ritmo y la diversión volverán a apoderarse de Guadalajara esta semana con decenas de conciertos y espectáculos en vivo que harán vibrar los principales recintos de la ciudad. Melodías inolvidables, producciones impactantes y voces privilegiadas prometen deslumbrar al público tapatío en una agenda cargada de energía.

Entre luces, escenarios imponentes y sonidos que van del rock a la música clásica, la Perla Tapatía recibirá a artistas y bandas nacionales e internacionales que convertirán cada noche en una experiencia única. La ciudad se prepara para una semana llena de emociones, reencuentros y momentos memorables.

Distintos géneros formarán parte de la oferta musical que resonará en la Ciudad de las Rosas. Habrá opciones para todos los gustos y edades, ideales para disfrutar con amigos, en familia o en pareja.

Guadalajara se ha consolidado como una de las plazas más importantes para la música en vivo en México, gracias a la diversidad y calidad de sus foros. Esta semana no es la excepción: los escenarios se mantienen activos con una amplia cartelera que ofrece múltiples oportunidades para salir de la rutina y vivir la música al máximo.

Cartelera de conciertos en Guadalajara del 16 al 22 de febrero

Big Time Rush

  • Fecha: martes 17 de febrero
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $780 a $2 mil 780

La famosa boy band estadounidense regresa a los escenarios con un show lleno de nostalgia, coreografías y sus mayores éxitos pop.

INSTAGRAM/@auditoriotelmex
Nation of Language

  • Fecha: martes 17 de febrero
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 20:30 horas
  • Precio: $742

La banda neoyorquina traerá su característico sonido synth-pop y post-punk revival en un concierto íntimo y envolvente.

La despedida – Angélica María y Enrique Guzmán

  • Fecha: jueves 19 de febrero
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $800 - $2 mil 700

Dos íconos del rock and roll en español se reúnen en un espectáculo nostálgico que celebra décadas de trayectoria musical.

9ª Sinfonía Beethoven – Orquesta

  • Fecha: viernes 20 de febrero
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $600 - $950

Una de las obras más emblemáticas de la música clásica será interpretada en vivo por orquesta, en una velada de alto nivel artístico.

Mayela Orozco | La Consentida

  • Fecha: viernes 20 de febrero
  • Lugar: Palcco
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $450

La intérprete mexicana ofrecerá una noche llena de romanticismo y tradición, con lo mejor de la música vernácula.

La Adictiva

  • Fecha: sábado 21 de febrero
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $350 a $2 mil 800

La popular banda sinaloense pondrá a bailar al público con sus éxitos de regional mexicano y un espectáculo lleno de energía.

INSTAGRAM/@auditoriotelmex
Quasar

  • Fecha: sábado 21 de febrero
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 18:10 horas
  • Precio: $171

Propuesta alternativa que promete una presentación cargada de potencia sonora y una experiencia musical diferente.

Zelda Symphonic Experience

  • Fecha: sábado 21 de febreo
  • Lugar: Palcco
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $600-$ 1 mil

Un concierto sinfónico inspirado en la icónica saga de videojuegos que combina orquesta en vivo con una experiencia visual envolvente.

Las Voces del Amor

  • Fecha: domingo 22 de febrero
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 18:00 horas
  • Precio: $350 - $1 mil 500

Un espectáculo romántico que reúne a destacados intérpretes para una noche dedicada a los grandes temas del amor.

Kali Uchis

  • Fecha: domingo 22 de febrero
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 20:00 horas

La cantante colombiana-estadounidense llegará con su mezcla de R&B, pop y sonidos latinos en uno de los shows más esperados de la semana.

INSTAGRAM/@auditoriotelmex
