Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 16 al 22 de febrero

El ritmo y la diversión volverán a apoderarse de Guadalajara esta semana con decenas de conciertos y espectáculos en vivo que harán vibrar los principales recintos de la ciudad. Melodías inolvidables, producciones impactantes y voces privilegiadas prometen deslumbrar al público tapatío en una agenda cargada de energía.Entre luces, escenarios imponentes y sonidos que van del rock a la música clásica, la Perla Tapatía recibirá a artistas y bandas nacionales e internacionales que convertirán cada noche en una experiencia única. La ciudad se prepara para una semana llena de emociones, reencuentros y momentos memorables.Distintos géneros formarán parte de la oferta musical que resonará en la Ciudad de las Rosas. Habrá opciones para todos los gustos y edades, ideales para disfrutar con amigos, en familia o en pareja.Guadalajara se ha consolidado como una de las plazas más importantes para la música en vivo en México, gracias a la diversidad y calidad de sus foros. Esta semana no es la excepción: los escenarios se mantienen activos con una amplia cartelera que ofrece múltiples oportunidades para salir de la rutina y vivir la música al máximo.Big Time RushLa famosa boy band estadounidense regresa a los escenarios con un show lleno de nostalgia, coreografías y sus mayores éxitos pop.Nation of LanguageLa banda neoyorquina traerá su característico sonido synth-pop y post-punk revival en un concierto íntimo y envolvente.La despedida – Angélica María y Enrique GuzmánDos íconos del rock and roll en español se reúnen en un espectáculo nostálgico que celebra décadas de trayectoria musical.9ª Sinfonía Beethoven – OrquestaUna de las obras más emblemáticas de la música clásica será interpretada en vivo por orquesta, en una velada de alto nivel artístico.Mayela Orozco | La ConsentidaLa intérprete mexicana ofrecerá una noche llena de romanticismo y tradición, con lo mejor de la música vernácula.La AdictivaLa popular banda sinaloense pondrá a bailar al público con sus éxitos de regional mexicano y un espectáculo lleno de energía.QuasarPropuesta alternativa que promete una presentación cargada de potencia sonora y una experiencia musical diferente.Zelda Symphonic ExperienceUn concierto sinfónico inspirado en la icónica saga de videojuegos que combina orquesta en vivo con una experiencia visual envolvente.Las Voces del AmorUn espectáculo romántico que reúne a destacados intérpretes para una noche dedicada a los grandes temas del amor.Kali UchisLa cantante colombiana-estadounidense llegará con su mezcla de R&B, pop y sonidos latinos en uno de los shows más esperados de la semana.