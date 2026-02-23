Mhoni Vidente: El planeta que favorecerá a cada signo del 24 al 28 de febrero

Del 24 al 28 de febrero, la reconocida astróloga y vidente Mhoni Vidente señala que cada signo del zodiaco estará bajo la influencia directa de un planeta específico, marcando oportunidades, retos y decisiones clave en el ámbito laboral, emocional y personal.

Es un periodo ideal para aprovechar la energía cósmica y encaminar los proyectos con mayor claridad y determinación.

Aries

El planeta que dominará esta semana será Marte, impulsando cambios positivos en el terreno profesional y mejorando notablemente la comunicación. Se visualiza una propuesta laboral que puede representar estabilidad económica y crecimiento. Aries, como signo líder por naturaleza, deberá abrirse a nuevas oportunidades, incluso en el extranjero, para fortalecer su desarrollo personal.

Tauro

Neptuno será el guía de estos días, invitando a no renunciar a los sueños pese a los tropiezos. Esta influencia pide reforzar la empatía y dejar de lado el ego, ya que la discreción será clave para alcanzar metas importantes. Es una etapa diseñada para el éxito, siempre que Tauro actúe con madurez y sensibilidad.

Géminis

Saturno marcará la pauta, trayendo lecciones de disciplina y fortaleza. Es momento de enfrentar miedos y dejar atrás complejos que han limitado el crecimiento. La energía saturnina ayudará a consolidar proyectos y a estructurar mejor los planes a futuro.

Cáncer

Mercurio regirá esta etapa, potenciando la razón, el sentido común y la claridad mental. Es un periodo ideal para fortalecer proyectos laborales y tomar decisiones estratégicas. La combinación de intuición y lógica será la fórmula para acercarse a la prosperidad.

Leo

Júpiter influirá con su energía expansiva y de abundancia. Se abren puertas importantes y llegan beneficios que no deben rechazarse. Sin embargo, será fundamental controlar la soberbia y elegir con cuidado las compañías, pues el éxito dependerá también del entorno.

Virgo

Plutón traerá una etapa de transformación profunda. Es momento de soltar apegos y dejar atrás relaciones o situaciones que frenan el crecimiento. Esta energía de renovación permitirá abrirse a oportunidades más alineadas con la evolución personal.

Libra

Urano regirá estos días, impulsando cambios que favorecen la felicidad y la liberación emocional. Es tiempo de dejar rencores en el pasado y sanar heridas antiguas. La apertura al perdón será clave para recuperar el equilibrio interior.

Escorpión

Venus marcará un renacimiento, especialmente en el ámbito laboral. Se vislumbra un cambio importante que puede significar ascenso o mejora profesional. La transformación será evidente si se apuesta por nuevas metas.

Sagitario

Júpiter, su planeta afín, potenciará la grandeza y el crecimiento. Es momento de cerrar ciclos sentimentales que solo restan energía y enfocarse en metas ambiciosas. El éxito dependerá de mirar hacia adelante sin nostalgia.

Capricornio

El Sol será la fuerza dominante, brindando vitalidad y claridad para emprender negocios propios o buscar mejores ingresos. La energía solar favorecerá decisiones acertadas y estabilidad económica si se actúa con determinación.

Acuario

Mercurio impulsará la toma de decisiones importantes en el plano profesional. Esta influencia favorece negociaciones, acuerdos y movimientos estratégicos que pueden abrir puertas en ámbitos políticos o internacionales.

Piscis

Marte marcará un periodo de renovación, especialmente al coincidir con su etapa de cumpleaños. Es tiempo de soltar lo que no funcionó y enfocarse en nuevas oportunidades laborales. La recomendación será evitar dramatismos y canalizar la energía en acciones concretas que impulsen el crecimiento.

Con información de Mhoni Vidente

