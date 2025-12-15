La Granja VIP: Quiénes son los 6 finalistas del reality

La penúltima gala de La Granja VIP definió el rumbo final del reality al revelar a los participantes que avanzaron a la última etapa de la competencia. En una emisión cargada de tensión, reacciones y análisis estratégicos, el programa se acercó a su desenlace, cuya final está programada para el domingo 21 de diciembre.

Uno de los momentos centrales de la noche fue la dinámica titulada “La Tentación”, conducida por Adal Ramones. En este segmento participaron Eleazar Gómez, César Doroteo y Sergio Mayer Mori, quienes se encontraban nominados. La mecánica les permitió elegir entre observar un contenido viral relacionado con su imagen en redes sociales o una escena interna del programa vinculada con su desempeño y estrategia. Aunque cada uno seleccionó inicialmente una opción, posteriormente se les mostraron ambos materiales.

A Eleazar Gómez se le presentó un video en el que Sergio Mayer Mori cuestionaba su trabajo con los caballos y su actitud en los retos, asegurando que “no lo soportaba”. De manera paralela, el contenido difundido en redes lo señalaba como el “villano de mil historias mal contadas”, resaltando las interpretaciones externas y los comentarios en torno a su permanencia en el programa.

César Doroteo vio una publicación en X en la que era señalado como uno de los favoritos del público, destacando su cercanía y carisma. En contraste, la escena interna mostró a Mayer Mori refiriéndose a él como “un mueble”, poniendo en duda su nivel de participación dentro de la dinámica grupal.

Sergio Mayer Mori miró un fragmento donde Eleazar Gómez manifestaba desconfianza hacia su estrategia y cuestionaba la lealtad mostrada durante el encierro. En redes sociales, el post presentado lo relacionaba con “Princesa de la noche”, tema interpretado por Carolina Ross, que surgió como respuesta al nivel de exposición mediática que alcanzó el actor durante el reality.

La gala concluyó con la eliminación de Sergio Mayer Mori. Con su salida, quedaron definidos los seis famosos que continuarán en la contienda por el triunfo de La Granja VIP, el cual será decidido mediante votación abierta al público. La final se transmitirá el domingo 21 de diciembre, completando las 10 semanas de competencia anunciadas por la producción.

Los participantes que permanecen en La Granja VIP son:

Alberto del Río

César Doroteo

Alfredo Adame

Kim Shantal

Eleazar Gómez

La Bea

