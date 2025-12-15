Rosalía lanzó este lunes por sorpresa el videoclip de “La Perla” , uno de los temas más destacados de su celebrado disco Lux, convertida en una maestra de esgrima que da su estocada al "terrorista emocional" al que va dirigida la canción.

Se trata solo de una de las encarnaciones que presenta la catalana en esta producción, siempre protegida frente a los estoques, ya sea de blanco y blandiendo un florete con la equipación de este deporte olímpico; con un traje a prueba de mordeduras de perro o con las protecciones de un jugador de hockey sobre hielo.

En un momento más urbano, aparece liberada mientras conduce un coche deportivo y pasea por las calles, dejando asomar un curioso tanga con apliques de metal, que recuerda a una caja fuerte con la imagen de un corazón en el centro, y también a los icónicos cinturones de los campeones de lucha.

El video fue dirigido por Stillz, con quien la artista ya había colaborado previamente para poner imágenes a temas como "Tuya", “Vampiros” o “Candy” y que además ha sido responsable de otras producciones emblemáticas como “La noche de anoche” con Bad Bunny o “That's What I Want” de Lil Nas X.

Rosalía avisó del estreno del video musical a través de sus redes, tres horas antes de su lanzamiento. Además, llama la atención que en el videoclip no aparecen los cointérpretes del tema , la formación estadounidense Yahritza Y Su Esencia, un trío de hermanos conocidos por su acercamiento a la música regional mexicana y que cuenta con la voz de Yahritza Martínez al frente.

“La Perla” es el tema que mantiene el número 1 en España desde hace semanas , con un disco platino, y el único que permanece entre los diez primeros, al lado de “Reliquia”, que aparece en novena posición y de momento permanece sin vídeo.

Por su parte, el álbum Lux alcanzó el número 1 en la Lista Global de Álbumes de Spotify, y 1 de las 15 canciones del disco se posicionaron en la lista de las 50 canciones más escuchadas en todo el mundo de la plataforma.

