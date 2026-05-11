"Rápidos y Furiosos" tendrá serie con Vin Diesel como productor

Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal, está desarrollando oficialmente una serie basada en la franquicia cinematográfica '"Fast & Furious'" —"Rápidos y Furiosos"— , con Vin Diesel como productor ejecutivo.

Diesel hizo el anuncio este lunes en una presentación de NBCUniversal celebrada en Nueva York, según información del medio especializado Deadline. "La noticia que tengo hoy aquí es que Peacock va a estrenar cuatro series del universo de 'Fast & Furious'", aseguró Diesel.

Fuentes detallaron a la misma publicación que hasta el momento solo una de las series de 'Fast & Furious' se está desarrollando en Peacock, mientras que otras se encuentran en diversas fases de desarrollo en Universal Television.

Diesel habló sobre la expansión del universo al formato del streaming

Durante la presentación de NBCUniversal, Vin Diesel profundizó sobre los motivos que llevaron a la franquicia a dar el salto a la pantalla chica. "Durante la última década, nos hemos dado cuenta de que los fans querían más. Querían que expandiéramos los personajes heredados y sus historias, y el deseo ha sido que entremos al espacio televisivo", expresó el actor.

Diesel también destacó que la llegada de ejecutivos clave para supervisar tanto el cine como la televisión en Universal le dio la confianza de que la integridad de los personajes estará intacta.

Mike Daniels ('Sons of Anarchy') y Wolfe Coleman ('Shades of Blue') son los showrunners y productores ejecutivos de la serie, y escribieron el episodio piloto, mientras que Diesel será productor ejecutivo junto con Sam Vincent a través de One Race. Hasta el momento no se han compartido detalles de la trama.

La saga estadounidense de acción centrada en carreras callejeras tuvo una serie animada en Netflix llamada 'Fast & Furious Spy Racers', que contó con seis temporadas entre 2019 y 2021. La franquicia 'Fast & Furious' cuenta con once películas, y está previsto que 'Fast Forever', la última película de la saga, se estrene el 17 de marzo de 2028.

Tras varios retrasos y reescrituras de guion, incluyendo la reciente incorporación de Michael Lesslie como escritor, la cinta promete volver a las raíces de las carreras callejeras. La nueva serie de Peacock podría servir como un puente narrativo o una continuación directa para mantener vivo el universo una vez que la historia de Dominic Toretto y su familia llegue a su fin en la pantalla grande.

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AO

