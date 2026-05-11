Auditorio Telmex: Cartelera del 11 al 17 de mayo

El Auditorio Telmex siempre tendrá un lugar especial en el corazón de los tapatíos, pues su escenario ha sido testigo de algunos de los eventos y espectáculos en vivo más importantes y significativos de la ciudad. En sus butacas, miles de personas han vivido emociones e historias inolvidables que refuerzan la relevancia del foro, así como su valor emocional, histórico y social.

Más allá de ser un recinto para espectáculos, el Auditorio Telmex se esfuerza por convertirse en un espacio de música, diversión y entretenimiento, un lugar donde los problemas se quedan afuera y el espíritu de fiesta permanece dentro. Por este motivo, artistas nacionales e internacionales, tanto consolidados como emergentes, eligen este escenario para presentar su arte, ya que la infraestructura, atención y prestigio del recinto atraen a miles de asistentes.

Desde rock, pop y regional mexicano hasta reguetón, shows de comedia, cine y mucho más, este foro ha albergado todo tipo de propuestas, pues desde su creación su objetivo ha sido siempre el mismo: impulsar el desarrollo cultural de la ciudad de Guadalajara.

Por ello, cada semana el escenario recibe a cantantes, bandas, músicos y artistas de gran relevancia , y como este espacio está pensado para todos y todas, desde los más pequeños hasta los más grandes, la cartelera incluye opciones para todos los gustos y edades.

Así que, si estás buscando una forma de salir de la rutina y disfrutar de un momento de entretenimiento puro, a continuación te compartimos la lista completa de eventos en el Auditorio Telmex del lunes 11 al domingo 17 de mayo.

Cartelera de eventos y conciertos del 11 al 17 de mayo

La programación de esta semana en el Auditorio Telmex incluye propuestas variadas, emocionantes y para todo tipo de público. Con espectáculos llenos de nostalgia, energía y diversión, el recinto ofrecerá una agenda pensada para quienes disfrutan de la música en vivo y las experiencias inolvidables. A continuación, los eventos disponibles:

Caloncho

Fecha: Jueves 14 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $1 mil 600

Remmy Valenzuela

Fecha: Viernes 15 y sábado 16 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $400 - $3 mil 800

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Leyendas Gruperas

Fecha: Domingo 17 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 19:00 horas

Precio: $400 - $2 mil 400

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