Netflix inicia la semana con dos estrenos, por lo que puedes revisar en este espacio de qué trata cada uno y elegir el de tu interés para disfrutar desde casa.

Jeopardy! Cultura Pop. ESPECIAL/NETFLIX.

Jeopardy! Cultura Pop

Es un reality show que se estrena en Netflix. Es una nueva versión del clásico concurso de preguntas y respuestas que combina el rigor académico de Jeopardy! con el emocionante y cambiante mundo de la cultura pop. Bajo la conducción de Colin Jost, los participantes juegan en equipos y ponen a prueba sus conocimientos en diversas categorías, mientras compiten para llevarse el gran premio y el derecho a presumir el título de campeones. Hay episodios semanales, por lo que consulta el calendario de capítulos de estreno y el último episodio será el 5 de junio.

The puzzle room with David Kwong. ESPECIAL/NETFLIX.

The puzzle room with David Kwong

El programa de un episodio ya está disponible en Netflix. En éste, celebridades invitadas y espectadores desde casa se unen para resolver los acertijos e ilusiones que han hecho famoso a David Kwong. No es una competencia, sino una divertida noche con tus estrellas favoritas conducida por un maestro del enigma.

XM