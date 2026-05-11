El universo de “Welcome to Derry" continúa expandiéndose y promete llevar el terror a un nivel aún más oscuro, aunque la primera temporada todavía mantiene altas expectativas entre los fanáticos de Stephen King, nuevas revelaciones sobre la segunda entrega ya comenzaron a generar conversación entre los seguidores de la saga.

Y es que el creador Andy Muschietti adelantó que la historia explorará uno de los episodios más inquietantes y menos conocidos del universo de “It”.

De acuerdo con Muschietti, la serie continuará desarrollando una narrativa que retrocede en el tiempo para mostrar distintos ciclos de horror que marcaron la historia de Derry. Mientras la primera temporada se sitúa en 1962, la segunda viajará hasta 1935, en plena Gran Depresión, una etapa que cambiará por completo el tono y la atmósfera de la producción.

¿De qué tratará “Welcome to Derry” temporada 2?

La nueva trama estará centrada en la temida Banda de Bradley, un grupo criminal que llega a Derry durante un viaje aparentemente rutinario, sin embargo, lo que inicia como una simple parada pronto se transforma en una pesadilla que terminará dejando una huella imborrable en la ciudad y alimentando la leyenda de Pennywise.

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Este nuevo escenario promete una historia mucho más sombría y violenta, a diferencia de las entregas anteriores, enfocadas en entornos suburbanos y la vida cotidiana, la serie ahora se desarrollará en medio de la pobreza, la desesperación y las tensiones sociales propias de los años 30. El cambio no solo modificará la estética visual, sino también el enfoque narrativo, llevando el horror hacia un terreno más crudo y psicológico.

Hasta ahora, el único regreso confirmado para la segunda temporada es el de Bill Skarsgård, quien volverá a interpretar al aterrador Pennywise, por el momento, HBO Max no ha revelado nuevos integrantes del elenco ni una fecha oficial de estreno, aunque se estima que los nuevos episodios podrían llegar entre 2027 y 2028.

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