Rapero Tekashi 6ix9ine convivió con Nicolás Maduro en prisión y estó reveló

Durante una transmisión en vivo con el creador de contenido Adin Ross, el rapero Tekashi 6ix9ine compartió detalles sobre su experiencia en prisión, específicamente en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York, donde coincidió con el político Nicolás Maduro.

El artista relató que, durante su estancia, mantuvo algunas conversaciones con el exmandatario, quien le explicó cómo ocurrió su detención en territorio venezolano, tras una operación llevada a cabo por fuerzas estadounidenses a inicios de 2026. En ese contexto, señaló:

“Me estuvo contando cuando lo arrestaron, cómo el ejército americano entró en su casa y fue una locura”.

Rapero Tekashi 6ix9ine reveló más detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión

En la misma charla, el rapero mencionó que procuró mantener una actitud respetuosa desde el inicio de su interacción, recordando que le dijo:

“Oye, cualquier cosa que necesites, yo te ayudo”.

Además, describió algunos aspectos de la llegada de Maduro al centro penitenciario. Según su testimonio, el exmandatario atravesó dificultades relacionadas con su higiene en los primeros días, hasta que posteriormente pudo asearse. Al respecto, comentó:

“No olía bien… bueno, olía a mierda cuando recién salió de la caja, como de la unidad de terroristas… pero después pudo ducharse y todo eso”.

El intérprete también hizo referencia a la cercanía física dentro del penal, asegurando que ambos se encontraban en áreas próximas para dormir. Incluso señaló que Maduro utilizó una cama que él había ocupado anteriormente, mientras que él mismo llegó a usar otra que, según dijo, había pertenecido al productor Sean “Diddy” Combs.

Tras recuperar su libertad, el rapero difundió un video en redes sociales donde mostró un objeto que llamó la atención del público: un muñeco de Bob Esponja presuntamente firmado por Maduro. En el clip se escucha decir:

“Mira, Maduro lo firmó… Maduro. 2 de abril. Venezuela por siempre 6ix9ine 101”.

Sobre este objeto, también expresó durante la transmisión:

“Literalmente, pensé que conseguir la firma del presidente venezolano era legendario. Sí, lo es, ya sabes, la conseguí y esas cosas”.

Semanas antes de salir de prisión, el propio artista ya había mencionado la posibilidad de coincidir con figuras públicas dentro del centro de detención. En uno de sus mensajes, afirmó: “¿Recuerdan cuando les dije que estuve en prisión con ‘Diddy’… y ustedes pensaron que estaba mintiendo? Ahora estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela”, además de añadir:

“Tengo esa suerte de simplemente estar encerrado con presidentes”.

Cabe señalar que Tekashi 6ix9ine cumplió una condena de 90 días tras admitir el incumplimiento de las condiciones de su libertad condicional, luego de haberse declarado culpable en 2025 por posesión de sustancias como cocaína y éxtasis en su domicilio en Miami.

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