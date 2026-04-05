Declaran el 3 de abril como "Día de Peso Pluma"

La ciudad de San Antonio, Texas, declaró el 3 de abril como el "Día de Peso Pluma" y entregó la llave de la ciudad al cantante de corridos tumbados Hassan Emilio Kabande Laija, su nombre real. Se trata de una distinción simbólica que se otorga a figuras destacadas por su impacto en la comunidad.

El reconocimiento se dio por su trayectoria musical, su proyección internacional y por convertirse en una inspiración para los jóvenes locales.

Como parte de la celebración, el intérprete visitó su alma mater, la Samuel Clemens High School, donde convivió con estudiantes y directivos.

En redes oficiales del plantel se compartieron fotografías de Hassan Emilio mostrando la llave de la ciudad y posando sonriente junto a alumnos.

"El ex Buff y actual ícono musical Peso Pluma regresa a Clemens para hablar con nuestros estudiantes de música y EB. Tu presencia y pasión por la música inspiran a nuestros Buffs actuales a alcanzar sus sueños. Fue una experiencia inolvidable", se lee en la publicación.

Además, agrupaciones musicales de la escuela, incluidos mariachis, interpretaron algunas piezas en su honor.

Según reportes locales, el cantante también regaló vinilos y se tomó fotografías con sus seguidores. "Gracias por tomarte el tiempo para conectar con la próxima generación de Buffs", añadieron.

Durante la visita, el artista destacó la importancia que tuvieron sus años en esa institución en su formación personal.

