Ralph Towner fallece a los 85 años

El sello discográfico ECM Records confirmó el fallecimiento de Ralph Towner, guitarrista estadounidense influyente que permanecía en Roma, Italia, donde perdió la vida el día de ayer a la edad de 85 años.

En la página oficial del artista, un breve comunicado despide la vida de un guitarrista que se codeó con personajes de la talla de John Abercrombie, Gary Peacock, Gary Burton y Paolo Fresu. Así despiden al músico:

"Nunca nadie ha concebido música con tal belleza, un triunfo de la creatividad humana, que la ha llevado a toda una audiencia. Él fue uno de los grandes hombres, no solo por su espíritu artístico, sino por su generoso y magnánimo carácter".

Towner era un maestro de la guitarra clásica y la guitarra de 12 cuerdas. Nació en Washington en 1940 y comenzó su carrera en el mundo del jazz estadounidense. Sin embargo, poco después viajó a Viena para estudiar guitarra clásica con Karl Scheit, laudista y maestro. Luego, en Nueva York, Towner se inmiscuyó en la escena musical con la guitarra y el piano como medio.

Aunque quizá su movimiento más recordado sea la creación de la banda Oregon en 1970 junto a Collin Walcott, Glenn Moore y Paul McCandless. La banda destacó por lograr mezclar música folclórica, formas clásicas indias e improvisación libre con influencias del jazz de vanguardia.

Además de ello, consiguió duetos con John Abercrombie, Gary Peacock, Gary Burton y Paolo Fresu, como mencionamos anteriormente.

Su virtuosismo también lo hizo colaborar con Keith Jarrett, Jan Garbarek, Kenny Wheeler y Egberto Gismonti, quienes alojaron a Towner en algunos de sus álbumes de estudio.

Towner artista amplió el léxico de la guitarra dentro de una música instrumental de amplio rango estilístico e inspiró a innumerables instrumentistas contemporáneos.

