Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 19 al 25 de enero

La capital de Jalisco volverá a sonar al ritmo de algunas de las mejores bandas y artistas, quienes, con la energía que trae un nuevo año , subirán a los escenarios más importantes de la ciudad para deleitar al público tapatío con canciones y melodías que pondrán a todos los asistentes a bailar.

Guadalajara es un punto clave para la música en México. Sus teatros, foros y recintos han albergado en múltiples ocasiones a celebridades de talla internacional , cuyo renombre ha motivado a cientos de personas de distintos puntos del país a viajar hasta la Perla Tapatía para vivir experiencias musicales únicas.

Desde la electrónica y el pop, hasta el rock, el metal y el reguetón, la Ciudad de las Rosas no discrimina géneros ni estilos musicales. Por el contrario, su vibrante escena cultural ofrece opciones para todos los gustos, convirtiendo cada concierto en un momento emocionante acompañado de sonidos que invitan a moverse y dejarse llevar por la música.

Por ello, si quieres conocer todo lo que llegará esta semana a la ciudad para hacer vibrar sus principales auditorios, a continuación te presentamos la cartelera de conciertos en Guadalajara.

Cartelera de conciertos en Guadalajara

La semana arranca con fuerza el 23 de enero de 2026, cuando la banda sueca de metal melódico Dark Tranquillity se presente en el C3 Stage a las 19:00 horas, ofreciendo un espectáculo cargado de potencia, virtuosismo y atmósferas intensas que prometen una noche inolvidable para los amantes del género.

C3 STAGE

Ese mismo día, pero con un tono completamente distinto, la cantautora mexicana Silvana Estrada llegará al Teatro Diana a las 21:00 horas. Con su inconfundible voz y una propuesta íntima y emotiva , la artista ofrecerá un concierto que recorrerá sus canciones más queridas. Los boletos para esta presentación tienen precios que van de los 400 a los mil 450 pesos.

INSTAGRAM/@teatrodiana

La música sinfónica tomará protagonismo el 25 de enero de 2026 en el Teatro Galerías, donde la Orquesta Filarmónica Internacional presentará dos espectáculos especiales. A las 18:00 horas, el público podrá disfrutar de Hollow Symphony, una experiencia envolvente que combina arreglos orquestales con composiciones de gran fuerza emocional.

Posteriormente, a las 20:30 horas, llegará Sinfonía de los Dioses, un concierto que promete una interpretación majestuosa y épica . Ambos eventos cuentan con boletos con precios que oscilan entre los 575 y 775 pesos.

Con propuestas que van del metal y el folk contemporáneo, hasta la música sinfónica, G uadalajara reafirma su lugar como una de las ciudades más importantes para los conciertos en México. Esta diversidad de espectáculos no solo enriquece la oferta cultural de la ciudad, sino que también confirma que la Perla Tapatía sigue siendo un escenario vibrante donde la música se vive, se siente y se celebra en grande.

