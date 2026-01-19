Bárbara de Regil es criticada tras exponer a influencer que "miente" en sus videos

Una declaración realizada por Bárbara de Regil durante su participación en un podcast colocó nuevamente a la actriz y empresaria en el centro de la conversación digital, luego de señalar lo que considera una distorsión de la realidad dentro de los contenidos relacionados con el bienestar físico en redes sociales.

Según relató la protagonista de Rosario Tijeras, el episodio que detonó su reflexión ocurrió durante un viaje que realizó junto a su esposo, Fer Schoenwald. Mientras ambos entrenaban, observó a una influencer fitness que únicamente grabó algunos ejercicios para la cámara y posteriormente se retiró del lugar, situación que en ese momento no pasó de ser una escena curiosa.

INSTAGRAM/barbaraderegil

Sin embargo, semanas más tarde, la actriz se encontró con el video publicado por la creadora de contenido, el cual, de acuerdo con su testimonio, presentaba una narrativa distinta a lo que ella había presenciado. En el material, la influencer habría acompañado las imágenes con música solemne y frases como “equilibrio y paz mental”, construyendo un mensaje que, para De Regil, no reflejaba la realidad del momento vivido.

“Me impactó ver cómo la gente cree en lo que ve en redes, aunque todo sea armado”, expresó la empresaria al referirse al alcance de este tipo de publicaciones y a la forma en que son percibidas por millones de seguidores.

Aunque la actriz decidió no mencionar el nombre de la influencer involucrada, al señalar que no desea “exponerla”, las especulaciones no tardaron en surgir entre los usuarios. En plataformas como TikTok e Instagram comenzaron a circular menciones de figuras como Paola Zurita o Issabela Camil, impulsadas por la dinámica de los algoritmos y los comentarios del público.

No todos estaban de acuerdo con Bárbara

La situación generó una reacción dividida en redes sociales y derivó en una nueva polémica, ya que algunos internautas dirigieron señalamientos hacia la propia Bárbara de Regil. Parte de las críticas retomaron episodios anteriores de su trayectoria pública, en los que ha sido cuestionada por recomendar rutinas de salud sin contar con credenciales profesionales, así como por declaraciones relacionadas con el tono de piel o los estándares de belleza.

Aun así, el tema abrió una discusión más amplia sobre la forma en que se construye la imagen pública en el entorno digital. Para muchos, las redes sociales privilegian cada vez más la puesta en escena y la edición estratégica, dejando en segundo plano la espontaneidad y la autenticidad, en favor de contenidos diseñados específicamente para el consumo masivo.

BB