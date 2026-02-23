La jornada de este lunes se presenta como una oportunidad para iniciar la semana con disciplina y metas claras. El movimiento de los astros impulsa a tomar decisiones concretas, ordenar prioridades y abrir paso a proyectos que habían quedado pendientes. A continuación, revisa lo que marcan las predicciones para cada signo.

Estas orientaciones corresponden a tu signo solar, aunque conviene recordar que el ascendente y la carta natal influyen de manera particular en cada persona. Tómalas como una referencia general. Las cartas del tarot, según Mhoni Vidente, sugieren enfocar la atención en áreas como el amor, el dinero, los comienzos y la intuición.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Habrá un impulso notable en asuntos profesionales. Es momento adecuado para presentar propuestas y asumir liderazgo. En lo sentimental, conviene moderar reacciones impulsivas y escuchar con atención. Una oferta inesperada podría exigir una respuesta rápida; actuar con serenidad será clave.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La sensación de seguridad comienza a consolidarse. Pueden surgir novedades en temas económicos o en planes personales. En pareja, la comunicación abierta fortalecerá el vínculo. Organizar finanzas y proyectar inversiones resultará favorable. El consejo de alguien cercano puede aportar claridad.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La agilidad mental será protagonista. Es un día propicio para resolver pendientes y estructurar planes. En el terreno afectivo, una sorpresa podría modificar tu ánimo. Evitar abarcar demasiado permitirá concluir la jornada con satisfacción.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La sensibilidad estará acentuada, facilitando la conexión con el entorno. Antes de decidir algo relevante, escucha tu intuición. Un tema familiar podría requerir tu presencia y apoyo. Compartir tiempo fortalecerá los lazos.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La energía favorece el protagonismo y el reconocimiento laboral. En el amor, los gestos atentos marcarán diferencia. Retomar una iniciativa creativa pendiente puede dar buenos resultados. El entusiasmo que proyectes influirá en los demás.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El día se presta para estructurar objetivos y definir estrategias. Evita exigirte en exceso. Cuidar descanso y alimentación será importante. Encontrarás respuestas prácticas a situaciones recientes si confías en tu análisis.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Buscar el punto medio será fundamental. Podrías enfrentar dos alternativas relevantes; reflexiona antes de elegir. En el ámbito sentimental, la calma restablece la armonía. Un encuentro imprevisto podría abrir nuevas posibilidades.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

La jornada tendrá un tono intenso. Algo que parecía detenido comienza a avanzar. Adaptarte con determinación te permitirá aprovechar oportunidades. Canaliza tu energía en objetivos claros y evita conflictos innecesarios.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Se acentúa el deseo de transformación. Iniciar un hábito distinto o planear un viaje resulta favorable. En cuestiones amorosas, sé prudente con compromisos difíciles de cumplir. Un diálogo profundo ayudará a despejar inquietudes.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La constancia empieza a rendir frutos. Un trabajo previo muestra avances. En lo emocional, compartir lo que sientes fortalecerá relaciones. Administrar el tiempo reducirá tensiones. Reserva un espacio para el descanso.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad se encuentra en un punto elevado. Explorar propuestas novedosas o proyectos digitales será beneficioso. En pareja, la honestidad reforzará la confianza. Confía en tu estilo propio.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La empatía y la intuición serán aliadas. Es momento oportuno para cerrar etapas y dar inicio a otras. Buscar tranquilidad mediante reflexión o meditación ayudará a mantener estabilidad. Un acto amable tendrá repercusiones positivas y los sueños podrían ofrecer mensajes relevantes.

Con información de Mhoni Vidente

