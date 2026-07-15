Quiénes son las últimas divas del Cine de Oro mexicano que aún viven tras la muerte de Elsa Aguirre

La muerte de Elsa Aguirre, ocurrida este miércoles a los 95 años, marca un nuevo capítulo en la despedida de las grandes figuras de la Época de Oro del cine mexicano. Con su partida, el grupo de las llamadas "divas del cine mexicano" se hace aún más reducido, dejando atrás a una generación de actrices que definió una era con su talento, carisma y presencia en la pantalla.

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Durante las décadas de 1940 y 1950, la industria cinematográfica nacional alcanzó uno de sus periodos de mayor esplendor. Junto a íconos como Pedro Infante y Jorge Negrete, actrices como María Félix, Dolores del Río, Katy Jurado, Silvia Pinal, Marga López y Elsa Aguirre encabezaron producciones que consolidaron el prestigio del cine mexicano tanto dentro como fuera del país.

Con el paso del tiempo, el calificativo de "diva" quedó reservado para un selecto grupo de intérpretes cuya influencia fue más allá de sus películas. Su imagen ocupaba portadas de revistas, imponían tendencias y despertaban el interés del público no sólo por su trayectoria artística, sino también por su vida personal.

Elsa Aguirre ocupó un lugar especial dentro de esa generación . Su belleza y carisma la convirtieron en uno de los rostros más reconocidos de la pantalla gracias a películas como "La mujer que yo amé", "Algo flota sobre el agua" y "Cuidado con el amor".

Esta mañana esa estrella se apagó. Aguirre murió en Cuernavaca, Morelos, donde residía desde hace ya varios años, en compañía de sus seres queridos.

¿Quiénes son las últimas divas del Cine de Oro?

Sin embargo, todavía permanecen algunas figuras que mantienen vivo al selecto grupo; María Victoria es una de ellas. La actriz y cantante construyó una carrera que combinó la pantalla con la música, y aunque se mantiene lejos del ojo público, permanece como una de las representantes más reconocidas de esa generación.

También forman parte Irma Dorantes, recordada por su trayectoria cinematográfica y por haber sido una de las actrices más cercanas a Pedro Infante; Rosita Arenas , quien desarrolló una carrera importante durante la transición entre el Cine de Oro y las siguientes décadas; así como Elsa Cárdenas y Luz María Aguilar.

La partida de Elsa vuelve a poner la mirada sobre aquellas mujeres que se apropiaron del cine mexicano. Sus películas permanecen como testimonio de una época, pero sus nombres siguen vivos como parte de la historia del espectáculo nacional.

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KR