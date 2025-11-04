¿Quién es Fátima Bosch, mexicana que fue agredida en Miss Universo 2025?

Fátima Bosch, concursante de Miss Universo 2025, quien representa a México, denunció en redes sociales las agresiones hacia ella durante el famoso certamen de belleza.

El certamen internacional de Miss Universo 2025 ha generado revuelo e indignación en redes, tras la acusación de la participante Fátima Bosch-representante de México- contra Nawat Itsaragrisil, director general de Miss Universo Tailandia, por haberla agredido verbalmente.

¿Quién es Fátima Bosch?

La mexicana Fátima Bosch Fernández nació el 19 de mayo de 2000 y es originaria del estado Tabasco. Gran parte de su vida ha girado en torno a la moda y al altruismo. En septiembre de 2025, se coronó como Miss Universo México 2025, representando el estado de Tabasco, por esta razón es que en este año participa en el certamen internacional de Miss Universo.

¿Qué ocurrió entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil?

Según la declaración de Bosch que fue difundida en redes sociales, el conflicto inició cuando Itsaragrisil, director del certamen, la insultó tras haber tenido problemas con la organización del evento. De acuerdo con su testimonio, este acto le pareció injusto pues —afirmó— que está en el concurso “haciendo todo bien” y no teniendo problemas con nadie.

Miss Universo se pronuncia tras agresión contra Fátima Bosch

Ante el desafortunado acto. "La Organización de Miss Universo" emitió un comunicado donde muestra su apoyo hacia la tabasqueña. "La Organización de Miss Universo se mantiene firme en su misión de promover la colaboración, el respeto y la oportunidad para mujeres alrededor del mundo, de trabajar de la mano de todos los colaboradores para asegurar una experiencia segura, inspiradora y memorable para cada delegada", refirió.

AS