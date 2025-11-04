Auditorio Telmex: Todos los conciertos del 4 al 9 de noviembre

Todo el ritmo y la emoción de la música más escuchada del momento llegan esta semana al Auditorio Telmex, que se prepara para recibir a miles de fanáticos listos para corear los éxitos de los artistas que pisarán su escenario del 4 al 9 de noviembre. Aquí te compartimos todos los detalles.

El Auditorio Telmex se ha consolidado como uno de los recintos más emblemáticos de Guadalajara, al albergar a grandes figuras del entretenimiento que van desde cantantes y actores hasta comediantes y conferencistas. Por ello, tanto los tapatíos como los visitantes foráneos le tienen un especial aprecio a este escenario.

Además, el recinto ofrece cada semana una gran variedad de shows y presentaciones musicales para todos los gustos , convirtiéndose en un lugar ideal para disfrutar, relajarte y vivir experiencias inolvidables.

Así que, si aún no tienes planes para esta semana y eres amante de la música, el Auditorio Telmex puede ser tu mejor opción. A continuación, te presentamos los conciertos que estarán disponibles:

Viernes 7 de noviembre – Los Parras: El Gran Regreso Tour

La agrupación vuelve a los escenarios con una gira cargada de sentimiento y nostalgia, en homenaje a Carlos Parra , recordando su legado y compartiendo con el público la esencia que ha hecho única a la banda. Con boletos que van de $350 a $2,500, la noche promete ser una celebración de música, recuerdos y unión familiar.

Sábado 8 de noviembre – Kevin Kaarl: Ultra Sodade Tour 2025

El cantautor chihuahuense Kevin Kaarl, conocido por su estilo folk e introspectivo, ofrecerá un concierto íntimo en el que cada acorde contará una historia . Con su voz cálida y letras melancólicas, promete envolver al público en una experiencia emocional profunda. Los boletos oscilan entre $732 y $1,620.

Recuerda que puedes adquirir tus entradas directamente en las taquillas del recinto sin cargos por servicio , en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: 10:00 a 19:00 horas

Sábados: 11:00 a 18:00 horas

Domingos: cerrado

También puedes comprarlos en línea a través de Ticketmaster. Para más información, visita la página oficial del Auditorio Telmex: https://www.auditorio-telmex.com/.

