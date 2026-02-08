La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl LX no solo destacó por su potencia musical y su celebración de la identidad latina, sino también por un momento que desató una oleada de interpretaciones y debates en redes sociales: la aparición de un niño durante el espectáculo y la decisión del artista de entregarle su premio Grammy frente a millones de espectadores.

Desde el primer instante, la escena fue leída como algo más que un recurso artístico. Para algunos, el menor representaba una versión infantil del propio Benito Martínez Ocasio, una mirada al pasado del cantante y a sus orígenes en Puerto Rico. Sin embargo, otra lectura cobró fuerza rápidamente: la posible alusión a Liam Ramos, un niño ecuatoriano de cinco años que recientemente se convirtió en símbolo de las controversias en torno a las detenciones migratorias en Estados Unidos.

Este es el caso de Liam Ramos

El caso de Liam salió a la luz tras un operativo realizado el pasado 20 de enero en Columbia Heights, Minnesota, donde el menor fue detenido junto a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La escena generó indignación internacional, especialmente luego de que circularan imágenes del niño usando un gorro de invierno con orejas de conejo, un detalle que muchos vincularon visualmente con la estética característica de Bad Bunny.

La superintendente del sistema escolar local, Zena Stenvik, cuestionó públicamente la intervención de las autoridades y puso en duda la lógica detrás de la detención. “¿Por qué detener a un niño de cinco años?”, expresó, señalando la falta de proporcionalidad en el operativo. A ello se sumaron las declaraciones del abogado de la familia, Marc Prokosch, quien aclaró que el padre del menor tenía un proceso de asilo en curso y no enfrentaba una orden de deportación.

Tras ser trasladados a un centro de detención en Texas, a más de dos mil kilómetros de su lugar de residencia, un juez federal ordenó la liberación de ambos al considerar que no existía causa probable suficiente para mantenerlos bajo custodia. Organizaciones defensoras de derechos migratorios señalaron el caso como un ejemplo de las fallas estructurales en los protocolos de detención familiar, incluso cuando las personas involucradas cumplen con las disposiciones legales.

En este contexto, la presencia del niño en el escenario del Super Bowl adquirió una dimensión simbólica. Especialistas en políticas migratorias han señalado que los gestos realizados en eventos de alcance global suelen funcionar como declaraciones políticas implícitas, especialmente cuando colocan a la infancia en el centro del mensaje.

Al entregar el Grammy, Bad Bunny pareció unir dos narrativas: la suya propia, marcada por el ascenso desde una infancia humilde, y la de miles de niños que enfrentan la incertidumbre del sistema migratorio. Ya sea que el menor represente directamente a Liam Ramos o sea una figura simbólica, el mensaje resonó con fuerza.

Mientras Liam y su padre intentan reconstruir su rutina en Minneapolis tras su liberación, el gesto del artista en el escenario más visto del mundo asegura que su historia —y la de muchas otras familias en situaciones similares— continúe presente en la conversación pública, más allá del espectáculo.

MF