Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 9 al 15 de febrero

La energía de esta semana del 9 al 15 de febrero llega cargada de movimientos planetarios intensos que marcarán un antes y un después en la vida de muchos signos.

De acuerdo con Mizada Mohamed, Saturno y Neptuno activan nuevos ciclos de aprendizaje, disciplina y realización de sueños, mientras Venus, Mercurio, Júpiter y Marte impulsan temas laborales, económicos y sentimentales.

A continuación te compartimos los horóscopos de esta semana:

Aries

Para Aries se marcan muy buenas noticias en el ámbito laboral y profesional. La rueda de la fortuna gira completamente a su favor, trayendo abundancia, prosperidad y oportunidades. Analizar, observar y revisar cada paso será clave para aprovechar al máximo esta etapa.

Saturno permanecerá en Aries hasta 2028 y Neptuno hasta 2038, lo que impulsará la realización de sueños que antes parecían detenidos. Las experiencias vividas ayudarán a enfocar mejor la energía y a tomar decisiones más claras. El día 11 destaca como una fecha mágica para recibir noticias positivas.

En el amor hay aspectos favorables, y Venus también abre la puerta a mayores ingresos. El consejo es no escuchar a personas negativas, confiar en las propias capacidades y avanzar sin miedo.

Tauro

Tauro atraviesa un periodo de transición lleno de cambios, novedades y oportunidades que llegan al mismo tiempo.

Todo lo que se sembró en el pasado comienza a dar frutos, marcando el inicio de una etapa de cosecha. Es un momento para adaptarse a los cambios y reconocer que el esfuerzo previo está dando resultados.

Géminis

Géminis recibe grandes regalos en el ámbito profesional gracias a Júpiter. Reconocimientos, aplausos y recompensas llegan por el trabajo y la paciencia mostrada. Venus y Mercurio favorecen el amor, el dinero, la comunicación y la posibilidad de iniciar proyectos independientes.

Se marcan cambios positivos en lo económico, con oportunidades para resolver créditos, préstamos o deudas, especialmente entre los días 11, 12 y 13, considerados claves.

Cáncer

Cáncer recibe fuerza, compromiso y determinación gracias a Marte, mientras Júpiter en su signo amplifica oportunidades laborales y emocionales. Es el momento de dar ese paso que se había postergado y entender que todo ocurre por una razón.

Se marcan noticias felices en el hogar, reencuentros, nuevas relaciones y avances sentimentales, siempre con la recomendación de sanar heridas del pasado para no proyectarlas en el presente. La intuición será clave para reconocer personas y oportunidades. Es una semana de introspección, autoestima y crecimiento interior.

Leo

Para Leo, todo lo que inicie o continúe esta semana se corona con éxito. Los cambios comienzan a hacerse visibles tras años de esfuerzo y aprendizaje. Se presentan avances en lo profesional, familiar y económico, con un respiro financiero importante. La clave será mantener humildad y dejar que los resultados hablen por sí mismos.

Virgo

Virgo entra en una etapa de inicios favorables, abundancia y prosperidad. Es tiempo de confiar, avanzar y materializar ideas. Saturno en Aries impulsa decisiones importantes y otorga intuición para tomar determinaciones clave.

Se marca un proyecto importante entre los días 10, 11 o 12, con grandes oportunidades si se piensa en el bien común. Es una semana de cambios de perspectiva y crecimiento personal, con el mensaje central: “Cree, confía y actúa”.

Libra

Libra tiene una semana totalmente favorable en lo físico, mental y espiritual. Venus, su planeta regente, fortalece la intuición, creatividad y sensibilidad, mientras Saturno en Aries marca el inicio de grandes noticias, especialmente alrededor del viernes 13.

Se comienzan a ver cambios laborales, profesionales y económicos largamente esperados, con recompensas, reconocimientos y mayor estabilidad financiera que permitirá planear compras o inversiones importantes.

Escorpión

Escorpión enfrenta una semana llena de retos y oportunidades con una agenda muy activa. Es recomendable delegar tareas para mantener el equilibrio. Se presentan nuevas propuestas laborales, posibilidades de diversificación e independencia económica.

La intuición estará muy aguda para detectar qué caminos seguir. También se recomienda analizar compras o ventas importantes durante la luna menguante para tomar mejores decisiones en la luna nueva.

Sagitario

Sagitario vive una semana para enfocar energías, tomar decisiones y buscar equilibrio entre actividad y tranquilidad. La agenda estará llena, pero será necesario analizar qué actividades continuar y cuáles soltar.

Neptuno y Saturno en Aries impulsan determinaciones pensadas desde hace tiempo, con decisiones firmes y sin marcha atrás. Es una etapa de enfoque, claridad y acción consciente en todas las áreas de la vida.

Capricornio

Capricornio recibe la influencia positiva de Júpiter, planeta de la abundancia, mientras Saturno entra en Aries hasta 2028, impulsando la realización de sueños. Es el momento de frenar pensamientos limitantes y sembrar ideas de éxito.

Se marcan avances laborales, éxito profesional y mejoras en el hogar. Delegar tareas permitirá mayor productividad y tranquilidad. La clave: pensar poco, sentir mucho y actuar bastante.

Acuario

Acuario vive una semana de sorpresas positivas y materialización de deseos. Con el Sol, Plutón y Marte en su signo, y Saturno y Neptuno en Aries, se siente imparable. Se marcan cambios laborales, oportunidades de aprendizaje, proyectos creativos y posibles cambios de casa o ciudad.

Es tiempo de recibir lo que se ha visualizado y decretado, con oportunidades que llegan por recomendaciones y referencias.

Piscis

Piscis recibe noticias de proyectos o negociaciones que se daban por perdidos desde años anteriores. Se marcan eventos familiares felices, formalizaciones y nuevas etapas para seres queridos.

Las amistades jugarán un papel clave en oportunidades laborales. También se destaca la idea de adquirir propiedades o espacios en la naturaleza, con planes que comienzan a tomar forma en la mente y pronto en la realidad.

Con información de Mizada Mohamed

MF