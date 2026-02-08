En menos de una década, Bad Bunny pasó de ser un joven de San Juan que subía canciones a internet a convertirse en uno de los artistas más influyentes y mejor pagados del planeta.

Su ascenso fue tan vertiginoso como su impacto cultural: hoy presume 18 Latin Grammys, seis Grammys estadounidenses —incluido el de Mejor Álbum del Año— y una lista interminable de conciertos agotados en todo el mundo.

Este domingo 8 de febrero, el intérprete puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, podría imponer un nuevo hito: lograr que su presentación en el medio tiempo del Super Bowl se convierta en la más vista de la historia.

Lo único más poderoso que el odio, es el amor.



¿De cuánto es la fortuna de Bad Bunny?

A sus 31 años, el “Conejo malo” ya ha acumulado una fortuna estimada en 100 millones de dólares, según Celebrity Net Worth, cifra que representa su patrimonio neto tras impuestos y gastos. Solo un año antes, su riqueza se calculaba en 50 millones, lo que refleja el crecimiento meteórico de su carrera.

De acuerdo con Forbes, la mayor parte de sus ingresos proviene de sus giras internacionales y contratos con marcas globales como Corona, Cheetos y Adidas. La revista precisa que las ganancias consideradas son brutas, descontando comisiones de agentes, abogados y gastos operativos, sustentadas en fuentes como Nielsen, Pollstar, IMDBPro y Variety Insight.

En el terreno inmobiliario, Bad Bunny también ha hecho jugadas millonarias: en 2023 adquirió una mansión en Hollywood Hills por 8.8 millones de dólares, y un año después compró la casa de Ariana Grande en Los Ángeles por 8.9 millones.

Su más reciente gira, el DTMF World Tour, iniciada tras el lanzamiento de su sexto disco Debí Tirar Más Fotos, rompió récords de taquilla en varias ciudades. Solo en Ciudad de México, ocho conciertos generaron 86.7 millones de dólares, con un promedio de 10.8 millones por noche. En apenas 12 presentaciones, e l tour alcanzó 107 millones de dólares y 697 mil boletos vendidos, superando los números de su gira de 2022.

Desde entonces, Bad Bunny figura entre los artistas con las giras más lucrativas de la historia, con una recaudación acumulada de 373.5 millones de dólares, colocándose detrás de Ed Sheeran y The Rolling Stones.

Hoy, el artista cuenta con más de 51 millones de suscriptores en YouTube, 86 millones de oyentes mensuales en Spotify y 50 millones de seguidores en Instagram, cifras que reflejan su poder global. Todo indica que Benito no solo domina los escenarios, sino también el pulso de una generación que convirtió su música en un fenómeno mundial.

