¿Quién era Yeison Jiménez, el artista fallecido en un accidente aéreo?

El pasado sábado 10 de enero, se reportó el fallecimiento de Yeison Orlando Jiménez Galeano, mejor conocido simplemente como Yeison Jiménez , tras un accidente de una avioneta en la que se trasladaba. Aquí te decimos quién era él y porqué su fallecimiento mantiene en luto a la industria musical .

Yeison Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, en el departamento de Caldas, en el centro de Colombia, fue uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana en la última década y figura clave en la expansión del género popular más allá de los circuitos tradicionales .

Canciones como Aventurero, Vete y Mi venganza lo consolidaron como uno de los intérpretes con mayor convocatoria en el país de América Latina .

En 2021 fue reconocido como artista revelación latino por la revista Billboard y en los últimos años logró llenar grandes escenarios del país, entre ellos el Movistar Arena de Bogotá, un hito para un género históricamente asociado a espacios más pequeños.

Lee también: Quiénes lideran las nominaciones y dónde ver HOY los Globos de Oro 2026

El lamentable fallecimiento

Jiménez se había presentado el viernes en la localidad de Málaga, en el departamento de Santander, y tenía prevista una presentación la noche de este sábado en el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia, cercano a Medellín, como parte de su agenda artística.

El cantante colombiano falleció el día de ayer junto con otras cinco personas (el piloto, capitán Hernando Torres; los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente de Jiménez), Jéfferson Osorio (representante del cantante) y Weisman Mora) en una avioneta que se estrelló y terminó por calcinarse entre las localidades de Paipa y Duitama cuando volaba con destino a Medellín .

"La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación", señaló la entidad en un comunicado.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó el accidente, del que aseguró que no hubo sobrevivientes: "Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendió en vuelo, en las cercanías de Paipa", expresó el mandatario en X.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF