La 83ª edición de los Globos de Oro se llevará a cabo este domingo 11 de enero en el hotel Beverly Hilton, ubicado en Beverly Hills, California, sede habitual de uno de los encuentros más relevantes de la industria del entretenimiento. Año con año, la ceremonia concentra la atención del cine y la televisión a nivel internacional y es vista por muchos como un termómetro previo a los Premios Oscar.

La gala comenzará a las 5:00 de la tarde, hora del Pacífico (PT), correspondiente al horario local de Los Ángeles. Para el público en México, la transmisión iniciará a las 6:00 de la tarde, debido a la diferencia horaria con la costa oeste de Estados Unidos. En territorio estadounidense, el evento será transmitido por la cadena CBS, además de contar con opción de streaming en Paramount+. En México y otros países de Latinoamérica, la cobertura en vivo estará disponible a través de HBO.

Quiénes lideran las nominaciones

En lo que respecta a las nominaciones, los Globos de Oro dividen sus reconocimientos en dos grandes áreas: cine y televisión. En el apartado cinematográfico, One Battle After Another lidera la lista al competir en nueve categorías, mientras que Sinners le sigue con seis postulaciones. En televisión, The White Lotus encabeza las nominaciones con seis menciones, y The Adolescence figura en cuatro categorías. Asimismo, Guillermo del Toro y su proyecto Frankenstein forman parte de la lista de nominados en esta edición.

Más allá de los premios individuales, los Globos de Oro ocupan un lugar central dentro del calendario de reconocimientos del espectáculo. Su entrega anual suele marcar el rumbo de la temporada de premios, influyendo en la percepción de críticos, audiencias y especialistas del sector. Obtener este galardón puede representar un impulso significativo para la trayectoria de actores, directores y productores, al abrir nuevas oportunidades profesionales.

La ceremonia también se distingue por reunir a figuras clave de la industria en un mismo espacio, favoreciendo el intercambio de ideas, la promoción de proyectos y la consolidación de alianzas creativas. Además, los Globos de Oro contribuyen a dar visibilidad a producciones de distintos países y géneros, ampliando el alcance de propuestas diversas e innovadoras. Su impacto no se limita al reconocimiento artístico, sino que también incide en la proyección comercial de las obras, tanto en salas de cine como en plataformas digitales.

