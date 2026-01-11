Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 12 al 16 de enero

Aries

Para Aries, el 2026 viene marcado por la influencia de La carta del Mago, símbolo de poder personal, iniciativa y abundancia. Todo apunta a un año muy favorable en lo económico, ideal para reinventarte, crecer y tomar decisiones importantes. Tu mejor día de la semana será el martes y se vislumbra la llegada de un dinero extra, posiblemente por un pago atrasado o una deuda que por fin se liquida.

Las cartas insisten en la importancia de ponerte al corriente con pagos, impuestos, seguros y cualquier pendiente, ya que un buen orden financiero te dará estabilidad durante todo el año. Se marca un ciclo cabalístico de crecimiento, con cinco golpes de suerte ligados a los números 11, 56 y 77, y los colores naranja y blanco como tus aliados.

En salud, el punto débil serán los riñones y vías urinarias, por lo que es vital tomar más agua, acudir al médico y evitar la automedicación.

En el amor, se marca estabilidad, con afinidades especiales con Escorpión, Sagitario y Capricornio. Si vienes de una ruptura, las cartas aconsejan no quedarte anclado en lo que ya terminó.

También aparece la recomendación simbólica de usar reloj, aprender a administrar mejor tu tiempo y rodearte solo de personas honestas. Se auguran viajes, regalos inesperados y buenas noticias, así como la posibilidad de una cirugía o tratamiento que resultará favorable.

Tauro

Para Tauro, el 2026 está regido por La Estrella, una carta de éxito, esperanza y recuperación, pero también de advertencia: es importante no confiar ciegamente y evitar fraudes, engaños o malas asociaciones.

Este año será clave para reordenar tus finanzas, especialmente después de los gastos recientes. Habrá movimientos laborales importantes, cambios en empresas y oportunidades de crecimiento, siempre y cuando te capacites más y sigas preparándote.

El punto débil del año serán los huesos, caderas y piernas, por lo que se recomienda más movimiento, sol, calcio y una mejor rutina física. También es importante controlar el mal humor y soltar resentimientos, ya que solo te restan energía.

Tu mejor día será el lunes. Se marcan cuatro golpes de suerte con los números 20, 31 y 56, y los colores amarillo y rojo.

En el amor, si tienes pareja, se habla de crecimiento familiar o embarazo. Si estás soltero, hay compatibilidad con Sagitario, Piscis y Virgo. Será un año de estabilidad afectiva y de mucha fidelidad.

Las cartas también aconsejan cerrar ciclos del pasado para poder avanzar sin cargas innecesarias. Se ven reuniones, eventos sociales y la planeación de viajes. En general, el mensaje es claro: aléjate de personas conflictivas y de situaciones caóticas.

Géminis

Para Géminis, aparece la carta del dinero rápido y constante, señal de oportunidades, negocios y prosperidad, aunque también de envidias, chismes y traiciones. Será fundamental no confiar de más y cuidar con quién compartes tus planes.

Tu mejor día será el jueves. Se vislumbran nuevas propuestas laborales y la necesidad de ponerte al corriente con deudas. El punto débil del año será el estrés, la ansiedad y la mente, por lo que es clave aprender a relajarte y no sobrepensar.

Este año es ideal para cambiar de ciudad, de país o iniciar un nuevo proyecto, sin atarte a nada ni a nadie. Se marcan tres golpes de suerte con los números 02, 45 y 69, y los colores rojo y amarillo.

Las cartas piden que seas auténtico, que no intentes agradar a todos y que apuestes por estudios relacionados con salud, belleza o moda. Personas del pasado podrían buscarte: perdona, pero no regreses.

En el amor, hay conexiones profundas con Libra, Sagitario y Acuario, y se marca la posibilidad real de formar una familia o consolidar una relación estable.

Las cartas españolas advierten sobre problemas familiares, discusiones y asuntos legales que conviene resolver cuanto antes para no arrastrarlos durante todo el 2026.

Cáncer

Para Cáncer, rige El Ermitaño, que anuncia claridad, soluciones y un nuevo comienzo tras un periodo difícil. Tu mejor día será el miércoles. Habrá juntas, reajustes laborales y mejores oportunidades económicas.

Es un excelente momento para operarte, tratarte o sanar cualquier padecimiento. El punto débil del año serán tiroides, garganta y pulmones, por lo que debes cuidar más tu salud, dejar malos hábitos y soltar emociones reprimidas.

Tendrás tres golpes de suerte con los números 10, 42 y 55, y los colores azul y verde. Las cartas aconsejan depurar tu entorno social, alejarte de personas tóxicas y proteger tu energía.

Se anuncia el cumplimiento de algo que estabas esperando: dinero, papeles, estabilidad o un trámite importante. En el amor, hay que bajar los celos y el drama, y dar más espacio a la pareja. Si estás soltero, hay compatibilidad con Escorpión, Capricornio y Piscis.

Habrá invitaciones a eventos y es buen momento para renovarte, incluso cuidar tu sonrisa y tu imagen. Las cartas piden aprender a respirar, controlar impulsos y confiar en que tú mismo puedes mejorar tu destino en este 2026.

Leo

Para Leo, aparece La carta del Loco, que habla de nuevos comienzos, pero con inteligencia, humildad y prudencia. Este año puede ser muy grande para ti si no te confías de más.

Tu mejor día será el jueves. Será importante poner en orden papeles, pagos, seguros, visas y documentos, ya que los viajes estarán muy presentes este año. También se marcan cambios laborales importantes.

El punto débil será el peso, el estómago, el colesterol y la espalda, por lo que es indispensable mejorar hábitos, caminar y cuidar el cuerpo.

Tendrás cuatro golpes de suerte con los números 03, 06 y 14, y los colores rojo intenso y blanco. Se marca una etapa de purificación total: cuerpo, mente, casa y entorno.

En el amor, si tienes pareja, se habla de embarazo o consolidación. Si estás soltero, podrías encontrar una relación muy seria con alguien de Tauro, Aries o Sagitario.

Las cartas insisten en hacer limpieza emocional y material, alejarte del conflicto y de personas que solo buscan aprovecharse de ti. También advierten sobre problemas legales y traiciones, por lo que debes actuar con cautela.

Virgo

Para Virgo, rige La Rueda de la Fortuna, señal de crecimiento, oportunidades y avance. Tu mejor día será el lunes. Se abren nuevas opciones laborales y se recomienda estudiar algo relacionado con administración, contabilidad, marketing o inteligencia artificial.

El punto débil será el sistema digestivo, por lo que debes cuidar alimentación y estrés. Se marca incluso la posibilidad de tener dos trabajos este año, lo que traerá mayor estabilidad económica.

Tendrás cinco golpes de suerte con los números 08, 23 y 32, y los colores azul y amarillo. También se ve mejora en el hogar: mudanzas, arreglos o renovaciones.

En el amor, si estás soltero, hay compatibilidad con Capricornio, Piscis y Tauro. Las cartas piden tomar decisiones importantes y vivir el presente, dejando atrás rencores y decepciones del pasado.

Las cartas españolas confirman dinero, estabilidad y éxito en cambios de trabajo o inversiones, así como la posibilidad de obtener casa, coche o un bien importante.

Libra

Para Libra, el 2026 está marcado por La carta del Emperador, que anuncia autoridad, crecimiento y decisiones firmes. Es el momento ideal para cambiar de trabajo, buscar mejores oportunidades y hacer de este año un verdadero punto de transformación en lo económico, profesional y personal. También será un año de muchos viajes y de contacto con personas de otros lugares, por lo que aprender idiomas y retomar estudios será clave.

Tu mejor día será el miércoles. El punto débil del año estará en dientes, garganta y vista, así que conviene atenderte, tomar vitaminas y no descuidar revisiones médicas.

Esta etapa será ideal para poner en orden tus finanzas, pagar deudas, regularizar pagos y también renovar tu imagen: cambiar de ropa, mejorar tu estilo y proyectar seguridad. Las cartas también señalan trámites legales o familiares pendientes que por fin se resolverán.

Tendrás cuatro golpes de suerte con los números 12, 18 y 19, y los colores amarillo y rojo. Podrían ofrecerte trabajo en el sector educativo, en instituciones públicas o en áreas relacionadas con administración, enfermería o salud.

En el amor, si tienes pareja, la relación se mantiene estable. Si estás soltero, hay compatibilidad con Géminis, Acuario y Aries, con posibilidades reales de un amor correspondido.

Las cartas marcan un mensaje muy claro: es tiempo de irte de lugares y situaciones donde no te valoraron. Toma decisiones, avanza y no mires atrás. Solo cuida no involucrarte en conflictos laborales o discusiones innecesarias. Se avecinan cambios positivos, sobre todo en lo económico.

Escorpión

Para Escorpión, el 2026 es su año. El As de Oros confirma triunfo, estabilidad y crecimiento económico. Es tiempo de dejar atrás un pasado complicado y abrirte de lleno a una etapa de abundancia.

Tu mejor día será el martes. Se marcan ascensos, mejores empleos o nuevas oportunidades, así como la necesidad de terminar estudios, diplomados o aprender idiomas, ya que este será un año de inversiones y proyectos propios.

El punto débil estará en la mente, el estrés y los dolores de cabeza o cuello, producto de corajes acumulados. La clave será aprender a soltar, moverte, caminar y no cargar problemas ajenos.

Tendrás cuatro golpes de suerte con los números 07, 09 y 28, y los colores verde y amarillo. También es un año de compromisos importantes: si estás soltero, llega una relación seria que puede terminar en boda; si ya tienes pareja, es un año de decisiones definitivas.

Habrá viajes, posible cambio de casa y oportunidades laborales sólidas. En el amor, hay compatibilidad con Virgo, Cáncer y Piscis. Todo lo que toques este año tiene altas probabilidades de convertirse en éxito, siempre que actúes con constancia y prudencia.

Las cartas también advierten: aléjate de celos, inseguridades y problemas que no son tuyos. Se marcan noticias o llamadas importantes relacionadas con dinero o trabajo.

Sagitario

Para Sagitario, rige La carta del Juicio, que habla de orden, decisiones y cierre de pendientes. Es una etapa para regularizar papeles, pagar deudas y limpiar por completo tu situación financiera y personal.

Tu mejor día será el lunes. Es un momento ideal para pedir aumento, ascenso o mejorar tus condiciones laborales. También se recomienda estudiar ventas, liderazgo, relaciones públicas o temas políticos.

El punto débil estará en espalda baja, riñones, páncreas y sistema urinario, así que cuida alimentación, azúcar, sal y evita descuidos médicos.

Tendrás cuatro golpes de suerte con los números 26, 30 y 47, y los colores naranja y blanco. Habrá viajes rápidos por trabajo y un año de crecimiento económico sostenido.

Se marca renovación de imagen, eventos sociales, compras importantes y cambios en casa o vehículo. En el amor, hay compatibilidad con Leo, Géminis y Aries.

El mensaje central es claro: quien se arriesga, gana. Este es un año de cambios positivos, de atreverse y de apostar por una mejor versión de ti. Las cartas confirman abundancia, estabilidad y crecimiento, pero aconsejan no prestar dinero ni mezclar finanzas con amistades.

Capricornio

Para Capricornio, aparece La carta del Sol, que anuncia éxito, entusiasmo y crecimiento total. Tu mejor día será el martes. Este año viene cargado de cambios: mudanzas, viajes, cambio de ciudad o país y mejoras laborales importantes.

Será fundamental terminar estudios, regularizar colegiaturas y cerrar ciclos académicos, ya que eso abrirá puertas profesionales. También se recomienda ponerte al corriente con deudas y resolver todo de forma práctica.

El punto débil estará en piel, cabello y dentadura, por lo que conviene cuidar tu salud, tomar vitaminas y atender revisiones médicas.

Tendrás cinco golpes de suerte con los números 16, 17 y 60, y los colores blanco y naranja. Se ve la preparación de un negocio propio que dará mayor estabilidad.

En el amor, si estás soltero, hay compatibilidad con Aries, Tauro y Virgo. Si alguien del pasado vuelve, las cartas dicen claramente: no mires atrás.

El mensaje es contundente: corta lo negativo, cambia estrategias financieras y apunta a puestos de liderazgo o dirección. También aparece una figura extranjera o de influencia que te ofrecerá una oportunidad importante.

Acuario

Para Acuario, rige La carta del Carruaje, que habla de avance, determinación y triunfo. Es un año de crecimiento mental, espiritual y económico. Tu mejor día será el viernes.

Será una etapa de poner en orden pagos, documentos y asuntos legales o financieros. También se recomienda iniciar o reforzar hábitos saludables, ya que el punto débil estará en estrés, depresión o tentaciones de excesos.

Tendrás cuatro golpes de suerte con los números 24, 35 y 68, y los colores azul y rojo. Este es un año para reinventarte y dejar atrás personas y situaciones que ya no aportan nada.

En el amor, si estás soltero, hay compatibilidad con Géminis, Cáncer y Libra. Se habla incluso de encuentro con un alma gemela y proyectos de familia.

Las cartas aconsejan pensar antes de actuar. Cuando analizas bien las cosas, todo te sale mejor. También se marca la posibilidad de negocio propio o cambio de ciudad o país por una mejor oportunidad laboral.

Piscis

Para Piscis, aparece La carta del Mundo, símbolo de viajes, expansión y decisiones importantes. Este año estará lleno de movimiento, cambios y crecimiento, pero esta semana es clave para definir qué estudiar, dónde trabajar o qué proyecto iniciar.

Tu mejor día será el miércoles. Podrían ofrecerte dos trabajos o nuevas oportunidades laborales. También es un buen momento para cirugías o tratamientos médicos, con buenos resultados.

El punto débil estará en quistes, lipomas o temas hormonales, por lo que es fundamental no descuidar la salud.

Tendrás cinco golpes de suerte con los números 04, 17 y 21, y los colores azul fuerte y blanco. Este será un año de viajes, cambios de imagen y mucha proyección personal.

En el amor, hay compatibilidad con Cáncer, Libra y Escorpión, con posibilidades de embarazo, matrimonio o consolidación de pareja.

Las cartas piden aprender a dar y recibir en equilibrio y dejar de permitir que otros abusen de tu buen corazón. Se marcan negocios extra, crecimiento laboral y apoyo a un familiar, pero también una etapa de abundancia y estabilidad muy marcada para todo el 2026.

