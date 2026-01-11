Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 12 al 17 de enero

Aries

Esta es una semana para apuntar alto y no fallar. Todo aquello en lo que pongas tu atención tiene grandes probabilidades de concretarse. Es momento de hablar, expresar lo que piensas, comunicarte y avanzar con determinación. Estás cerrando ciclos importantes y este año, en general, será clave para concluir etapas y abrirte a oportunidades mucho mejores. Tienes todo para triunfar, solo necesitas enfocar tu energía.

Esta es una semana de éxito, de hacer cosas nuevas y diferentes. Recibirás una llamada o noticia relacionada con un acuerdo o contrato que te llenará de alegría y que se concretará en los próximos días.

Tauro

Se activan los viajes, los cambios y las transformaciones en tu manera de pensar y de vivir. Puede haber cambios de vehículo, compras importantes o movimientos dentro de tu hogar, como remodelaciones o redecoraciones. Usa tus relaciones sociales para avanzar más rápido en tus planes.

Con la entrada de Venus en Acuario el día 17 y hasta el 10 de febrero, tus ideas se multiplican y pueden convertirse en nuevas fuentes de ingresos. Anota todo lo que se te ocurra. Se marca una oportunidad laboral o profesional distinta a lo que haces actualmente, algo que te sacará de tu zona de confort, pero que te va a encantar. En el amor, la pasión se enciende: o inicias una relación, o la formalizas, o la que ya tienes entra en una etapa muy intensa y bonita.

Géminis

Vas a recuperar tu sonrisa amplia y tus carcajadas características. No entregues tu poder a quienes critican o señalan. Simplemente clasifica a esas personas y mantenlas al margen.

Cuida tus ideas y proyectos profesionales: reconócelos como tuyos y no permitas que otros se aprovechen de ellos. Se marca una buena noticia relacionada con un crédito o apoyo económico que te dará tranquilidad y un respiro importante.

Cáncer

Entras en un ciclo de aproximadamente 17 días de profundo reencuentro contigo mismo. Estás recuperando piezas internas importantes, especialmente el amor propio. Has dado mucho a los demás y ahora es momento de darte a ti lo mismo.

Se abren nuevas oportunidades, caminos y posibilidades. Mantente atento a las señales, porque llegarás al lugar y a las personas correctas para concretar lo que mereces. Has sembrado lo suficiente: es tiempo de cosechar.

Leo

Semana de pasión, energía y determinación. Es momento de tocar puertas, hacer llamadas, enviar mensajes y moverte. Tienes un corazón grande y un entusiasmo contagioso. También es tiempo de tomar decisiones pensando en tu propio bienestar.

Al expresar lo que quieres y poner las cartas sobre la mesa, recibirás lo que te corresponde en lo profesional y laboral. Estás entrando en un gran ciclo: cree en ti, confía y actúa. Todo está a tu favor.

Virgo

Se marcan propuestas amorosas y una semana cargada de romance. En lo profesional, recibirás reconocimiento por lo que eres y por lo que haces. Es tiempo de recibir con la certeza de que te lo mereces. Hay cambios favorables en el área del dinero. Haz un balance de ingresos y egresos para ordenar tus finanzas.

Estás en una etapa de transformación y nuevas oportunidades. El día 18, con la luna nueva, escribe tus intenciones usando el símbolo del infinito: lo que siembres ahora comenzará a crecer en los próximos meses.

Libra

Con la entrada de Venus en Acuario el 17 de enero y hasta el 10 de febrero, entras en una racha imparable. Es momento de repetirlo: mereces lo mejor. Las buenas noticias que llegan no son casualidad, son resultado de tu preparación y tu esfuerzo.

A través de amistades o contactos recibirás propuestas que darán un respiro importante a tu economía. Esta etapa marca crecimiento, reconocimiento y expansión.

Escorpión

Todo lo que inicies ahora dará excelentes resultados. Es una semana de reconocimientos y recompensas. Has sembrado armonía y eso es lo que regresa a tu vida. El trabajo interior será clave: perdonar, perdonarte y soltar cargas del pasado. Escribe lo que te duele y libéralo. La luna menguante te ayuda a cerrar ciclos. Recibirás satisfacciones importantes, incluso relacionadas con tus hijos o con logros profesionales y económicos.

Sagitario

Se marcan renacimientos, cambios y nuevas oportunidades. Estás en un proceso de introspección y cierre de ciclos, lo cual abre etapas nuevas. No es momento de dudar, sino de avanzar y hacer cosas distintas. Tu entorno laboral te reconoce y llegan buenas noticias relacionadas con tu trabajo. Mantén el enfoque en lo nuevo que estás construyendo.

Capricornio

Estás en un momento clave de cierre e inicio de ciclos. Con tantos planetas activando tu signo, tienes la oportunidad de definir exactamente qué quieres. No dudes de tus capacidades. Se marcan asociaciones, proyectos nuevos o una relación que avanza con fuerza. A través de tu familia o amistades podrás avanzar rápidamente en un plan importante. Recuerda: piensa menos, siente más y actúa mucho.

Acuario

La buena fortuna está de tu lado, y te la has ganado. Con la entrada de Venus, el Sol y Mercurio en tu signo, se activa una etapa muy poderosa.

Esta semana aprovecha para depurar tu casa, regalar, vender o donar lo que ya no sirve, porque al liberar espacio físico también liberas tu mente. Se vienen cambios muy importantes en tu vida profesional. Cree en ti, pide lo que mereces y no te detengas. Comienza desde ya a escribir tus intenciones para la luna nueva del 18.

Piscis

Estás lleno de ideas e inspiración. Escríbelo todo, porque esas ideas se convertirán en proyectos exitosos entre enero y marzo. Todo lo que inicies a partir del 19 viene con triunfo y abundancia. Mantente atento en reuniones y eventos, porque conocerás personas clave para tu futuro.

En el hogar se marca una noticia muy bonita, posibles cambios, remodelaciones o compras importantes. Aprovecha la luna menguante para depurar y dejar espacio a lo nuevo que el universo tiene preparado para ti.

