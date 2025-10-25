¿Quién era Baek Se-hee, autora del libro "Quiero morir, pero también comer tteokbokki"?

El pasado 16 de octubre, la escritora surcoreana, Baek Se-hee, autora del bestseller "Quiero morir, pero también comer tteokbokki" , falleció a los 35 años de edad. Fue la Agencia Coreana de Donación de Órganos quien confirmó la noticia, sin ofrecer más detalles sobre la causa de su fallecimiento.

Tan solo indicaron que Se-hee había dado luz a cinco vidas al donar su corazón, pulmones, hígado y ambos riñones al Hospital Ilsan del Servicio Nacional de Seguro Médico, en la provincia de Gyeonggi, al norte de Seúl, en el lugar donde nació.

Sin embargo, ¿quién estaba detrás de la escritora que transformó sus experiencias con problemas de salud mental en un relato que conectó con millones de lectores a lo ancho del mundo? Aquí te compartimos un poco de la vida de Baek Se-hee.

¿Quién era Baek Se-hee?

La autora se consolidó como una voz influyente para los jóvenes de la “generación de redes sociales”. Antes de alcanzar fama, trabajó como directora de redes sociales en una editorial, experiencia que le permitió entender la presión y el ritmo de vida de la sociedad moderna.

Baek era la segunda de tres hermanas, se matriculó en Escritura Creativa en la Universidad Dongguk y, durante su tiempo en la editorial, comenzó a recibir tratamiento por depresión, situación que la llevó a escribir su primer libro de memorias.

Acerca de “Quiero morir, pero también comer tteokbokki”

El libro combina memorias y autoayuda, mostrando sus conversaciones con el psiquiatra mientras lidiaba con sentimientos contradictorios: querer morir, pero a la vez disfrutar de pequeñas alegrías, como comer tteokbokki, su plato callejero surcoreano favorito.

Entre líneas se lee: “Incluso cuando cambié todas las partes de mi vida que quería cambiar —mi peso, mi educación, mi pareja y mis amigos— seguía deprimida. […] En los momentos más duros de mi depresión aún podía reírme con un amigo, pero al hacerlo sentía un vacío en una esquina de mi corazón”.

Publicado en 2018 y traducido al inglés en 2022, “Quiero morir, pero también comer tteokbokki” ganó popularidad internacional, llegando a la lista de bestsellers del Sunday Times en Reino Unido y recibiendo recomendaciones del New York Times.

En 2019, Se-hee publicó una segunda memoria, "Quiero morir, pero aún quiero comer tteokbokki", donde narró sus continuas luchas con la distimia —una forma de depresión leve pero prolongada—. Baek Da-hee, hermana menor de la autora, rindió homenaje a su hermana mediante la agencia de donación de órganos, describiéndola como alguien que “escribió y compartió su corazón con otros a través de sus libros”.

“Espero que ahora descanse en paz en el cielo. Te amo mucho”.

Por su parte, el Centro Cultural Coreano en México también expresó sus condolencias en Instagram: “Su obra ha contribuido significativamente a la reflexión sobre la salud mental y el bienestar emocional en la sociedad contemporánea”.

