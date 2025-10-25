Películas y series terroríficas para disfrutar Halloween desde tu hogar

Llegó por fin la mejor temporada del año para disfrutar de unos cuantos sustos, pues Halloween está muy cerca y a tan solo unos días de la fecha oficial, miles de amantes del terror se preparan para recibir toda la energía spooky.

Te puede interesar: Boletos a 29 pesos en Cinépolis; estas son las salas donde aplica

Y uno de los mejores planes para pasar este Halloween, ya sea por tu propia cuenta o en compañía de tus amigos y familia, es maratonear películas y series que te dejaron los pelos de punta.

Por eso, nosotros nos encargamos de hacer una recopilación de los mejores contenidos de terror y misterio para que disfrutes tu noche al máximo y sin preocupaciones.

En esta lista encontrarás terror para todos los gustos, desde thrillers, suspenso, clásicos, terror psicológico, animación, terror-comedia y más; así que anímate y descubre las mejores películas y series para ver en Halloween desde la comodidad de tu casa.

Películas

La hora de la desaparición

Género: Cine de terror/Drama

Duración: 2h 8m

Dónde ver: HBO Max

Animales nocturnos

Género: Suspenso/Crime

Duración: 1h 56m

Dónde ver: HBO Max

La cumbre escarlata

Género: Terror/Romance

Duración: 1h 59m

Dónde ver: Prime Video

Beetlejuice

Género: Terror/Comedia

Duración: 1h 32m

Dónde ver: HBO Max y Prime Video

Teléfono negro

Género: Terror/Misterio

Duración: 1h 42m

Dónde ver: Prime Video y Apple TV

El conjuro

Género: Terror/Misterio

Duración: 1h 52m

Dónde ver: HBO Max y Prime Video

La sustancia

Género: Terror/Ciencia ficción

Duración: 2h 20m

Dónde ver: HBO Max y Prime Video

Historias de miedo para contar en la oscuridad

Género: Terror/Aventura

Duración: 1h 48m

Dónde ver: Prime Video

Abracadabra

Género: Infantil/Comedia

Duración: 1h 36m

Dónde ver: Disney+

Cuando las luces se apagan

Género: Terror/Acción

Duración: 1h 21m

Dónde ver: Netflix

La monja

Género: Terror/Misterio

Duración: 1h 36m

Dónde ver: Netflix

Animadas

La leyenda de la Llorona

Género: Infantil/Terror

Duración: -

Dónde ver: Netflix

La leyenda de la Nahuala

Género: Terror/Infantil

Duración: 1h 35m

Dónde ver: Netflix

Coraline y la puerta secreta

Género: Terror/Infantil

Duración: 1h 40m

Dónde ver: Prime Video

El extraño mundo de Jack

Género: Infantil/Musical

Duración: 1h 16m

Dónde ver: Disney+

Hotel Transylvania

Género: Infantil/Comedia

Duración: 1h 31m

Dónde ver: HBO Max y Prime Video

Series

It: Bienvenidos a Derry

Género: Terror

Capítulos: 6

Dónde ver: HBO Max

Monstruo: La historia de Ed Gein

Género: Terror/Crimen real

Capítulos: 8

Dónde ver: Netflix

Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Género: Terror/Crimen real

Capítulos: 10

Dónde ver: Netflix

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

Género: Terror/Crimen real

Capítulos: 9

Dónde ver: Netflix

También puedes leer: Cine GRATIS en el Zócalo; conoce las películas que se proyectarán

La maldición de Hill House

Género: Terror

Capítulos: 10

Dónde ver: Netflix

La caída de la casa Usher

Género: Terror

Capítulos: 8

Dónde ver: Netflix

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP