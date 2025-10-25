Películas y series terroríficas para disfrutar Halloween desde tu hogar

Llegó por fin la mejor temporada del año para disfrutar de unos cuantos sustos, pues Halloween está muy cerca y a tan solo unos días de la fecha oficial, miles de amantes del terror se preparan para recibir toda la energía spooky.Y uno de los mejores planes para pasar este Halloween, ya sea por tu propia cuenta o en compañía de tus amigos y familia, es maratonear películas y series que te dejaron los pelos de punta.Por eso, nosotros nos encargamos de hacer una recopilación de los mejores contenidos de terror y misterio para que disfrutes tu noche al máximo y sin preocupaciones.En esta lista encontrarás terror para todos los gustos, desde thrillers, suspenso, clásicos, terror psicológico, animación, terror-comedia y más; así que anímate y descubre las mejores películas y series para ver en Halloween desde la comodidad de tu casa.La hora de la desapariciónAnimales nocturnosLa cumbre escarlataBeetlejuiceTeléfono negroEl conjuroLa sustanciaHistorias de miedo para contar en la oscuridadAbracadabraCuando las luces se apaganLa monjaLa leyenda de la LloronaLa leyenda de la NahualaCoraline y la puerta secretaEl extraño mundo de JackHotel TransylvaniaIt: Bienvenidos a DerryMonstruo: La historia de Ed GeinMonstruo: La historia de Jeffrey DahmerMonstruos: La historia de Lyle y Erik MenéndezLa maldición de Hill HouseLa caída de la casa Usher* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP