Películas y series terroríficas para disfrutar Halloween desde tu hogar

Octubre es el mes favorito de los amantes del terror, y para celebrarlo te compartimos los contenidos más escalofriantes y entretenidos para ver en streaming 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Aunque no seas fanático del terror, en esta lista descubrirás opciones perfectas para disfrutar y celebrar esta temporada. PEXELS

Llegó por fin la mejor temporada del año para disfrutar de unos cuantos sustos, pues Halloween está muy cerca y a tan solo unos días de la fecha oficial, miles de amantes del terror se preparan para recibir toda la energía spooky.

Y uno de los mejores planes para pasar este Halloween, ya sea por tu propia cuenta o en compañía de tus amigos y familia, es maratonear películas y series que te dejaron los pelos de punta.

Por eso, nosotros nos encargamos de hacer una recopilación de los mejores contenidos de terror y misterio para que disfrutes tu noche al máximo y sin preocupaciones.

En esta lista encontrarás terror para todos los gustos, desde thrillers, suspenso, clásicos, terror psicológico, animación, terror-comedia y más; así que anímate y descubre las mejores películas y series para ver en Halloween desde la comodidad de tu casa.

Películas

La hora de la desaparición

  • Género: Cine de terror/Drama
  • Duración: 2h 8m
  • Dónde ver: HBO Max

Animales nocturnos

  • Género: Suspenso/Crime
  • Duración: 1h 56m
  • Dónde ver: HBO Max

La cumbre escarlata

  • Género: Terror/Romance
  • Duración: 1h 59m
  • Dónde ver: Prime Video

Beetlejuice

  • Género: Terror/Comedia
  • Duración: 1h 32m
  • Dónde ver: HBO Max y Prime Video

Teléfono negro

  • Género: Terror/Misterio
  • Duración: 1h 42m
  • Dónde ver: Prime Video y Apple TV

El conjuro

  • Género: Terror/Misterio
  • Duración: 1h 52m
  • Dónde ver: HBO Max y Prime Video

La sustancia

  • Género: Terror/Ciencia ficción
  • Duración: 2h 20m
  • Dónde ver: HBO Max y Prime Video

Historias de miedo para contar en la oscuridad

  • Género: Terror/Aventura
  • Duración: 1h 48m
  • Dónde ver: Prime Video

Abracadabra

  • Género: Infantil/Comedia
  • Duración: 1h 36m
  • Dónde ver: Disney+

Cuando las luces se apagan

  • Género: Terror/Acción
  • Duración: 1h 21m
  • Dónde ver: Netflix

La monja

  • Género: Terror/Misterio
  • Duración: 1h 36m
  • Dónde ver: Netflix

Animadas

La leyenda de la Llorona

  • Género: Infantil/Terror
  • Duración: -
  • Dónde ver: Netflix

La leyenda de la Nahuala

  • Género: Terror/Infantil
  • Duración: 1h 35m
  • Dónde ver: Netflix

Coraline y la puerta secreta

  • Género: Terror/Infantil
  • Duración: 1h 40m
  • Dónde ver: Prime Video

El extraño mundo de Jack

  • Género: Infantil/Musical
  • Duración: 1h 16m
  • Dónde ver: Disney+

Hotel Transylvania

  • Género: Infantil/Comedia
  • Duración: 1h 31m
  • Dónde ver: HBO Max y Prime Video
  • Series

It: Bienvenidos a Derry

  • Género: Terror
  • Capítulos: 6
  • Dónde ver: HBO Max

Monstruo: La historia de Ed Gein

  • Género: Terror/Crimen real
  • Capítulos: 8
  • Dónde ver: Netflix

Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

  • Género: Terror/Crimen real
  • Capítulos: 10
  • Dónde ver: Netflix

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

  • Género: Terror/Crimen real
  • Capítulos: 9
  • Dónde ver: Netflix

La maldición de Hill House

  • Género: Terror
  • Capítulos: 10
  • Dónde ver: Netflix

La caída de la casa Usher

  • Género: Terror
  • Capítulos: 8
  • Dónde ver: Netflix

