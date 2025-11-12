Reestrenarán en Cinépolis el documental The Doors: When Youre Strange; mira cuándo

En celebración por el 60 aniversario de la banda The Doors, se reestrenará su documental “The Doors: When You're Strange” en cines, prometiendo ser una experiencia única e imperdible para los amantes del rock y la poesía. Y es que The Doors es una de las bandas más influyentes que marcó a toda una generación y una época, incluso siguiendo vigentes en la actualidad.

El documental, ganador de un Grammy, fue dirigido por Tom DiCillo y narrado por Johnny Deep, se estrenó originalmente en el año 2009 y este detalla la trayectoria y formación del grupo nacido en Los Ángeles, buscando libertad, arte y una forma de entender la vida, hasta la muerte de su líder Jim Morrison en 1971.

Entre el material restaurado estarán incluidas imágenes de archivo, grabaciones caseras y el famoso arresto del "Rey Lagarto" en Miami, fragmentos del cortometraje experimental "Morrison, HWY: An American Pastoral". También una grabación inédita de "Riders on the Storm", reinterpretada por John Densmore y Robby Krieger, junto a otros artistas de todo el mundo en colaboración con Playing For Change, un proyecto musical que tiene como iniciativa unir músicos de diferentes culturas.

El largometraje se proyectará en formato 4K las salas de cine de la cadena Cinépolis en México; 76 complejos en total, en los que se incluyen las ciudades Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, Mérida, León, Morelia, Veracruz, Cancún, Aguascalientes, Tijuana, Chihuahua, Hermosillo, Villahermosa, Cuernavaca, Durango y Zacatecas, entre otros. En los días 4 y 6 de diciembre de 2025.



KR