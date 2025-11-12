Pinturas de Bob Ross se subastan en más de 600 mil dólares

Las tres primeras obras de 30 pertenecientes al artista que están a la venta en beneficio de las estaciones de televisión pública afectadas por los recortes de fondos federales.

El tranquilo paisaje invernal de la obra ”winter´s Peace” pintada durante la emisión de un episodio del recordado programa “The joy of painting” de 1933, fue adquirida a un postor por teléfono a cambio de la cantidad de $318 000 dólares durante la subasta en vivo en la casa Bonhams de Los Ángeles.

"Por una buena causa, y se llevan el cuadro", dijo el subastador Aaron Bastian durante la puja. Durante una breve pausa evocó a Ross, quien falleció en 1995. "Bob te recordaría que este es tu mundo, y puedes hacer lo que quieras".

“Home in the Valley” la pintura que evoca un exuberante paisaje boscoso, fue pintada en otro episodio de 1993 y durante la subasta alcanzó los $229 100 dólares. Un tercer cuadro “Cliffside” , se vendió por $114 800 dólares.

Los precios finales incluyen un cargo adicional de la casa de subastas conocido como prima del comprador. La identidad de los postores aún no se da a conocer.

Las estimaciones previas alcanzaban un máximo que rondaba los $50 000 dólares y fueron superadas con creces.

Todos los fondos recaudados se destinarán a las estaciones que utilizan el contenido de American Public Television.

Bob, fue un pilar de la televisión pública durante los años 80 y 90, la figura de su peculiar persona y su cálida presencia crearon un icono que ha trascendido generaciones.

La venta tiene la intención de ayudar a las estaciones que junto al programa de Ross, emiten shows que incluyen “America´s Test Kitchen”, “Julia Child´s French Chef Classics" y "This Old House". Las estaciones pequeñas y de comunidades rurales enfrentan desafíos particularmente complicados, entre ellos el pago de licencias.

Las estaciones "han sido la puerta de entrada para que generaciones de espectadores descubran no sólo la cálida enseñanza de Bob, sino el poder transformador de las artes", dijo Joan Kowalski, presidenta de Bob Ross Inc., en un comunicado.

Con los recientes recortes de presupuesto por parte del gobierno federal, se han eliminado 1.100 millones de dólares destinados a las cadenas públicas, dejando alrededor de 330 estaciones de PBS y 246 de la Radio Pública Nacional.

Bob Ross, murió a los 52 años por complicaciones de cáncer después de 11 años en la producción del recordado programa “The Joy of Painting”. Algo que no muchos saben es que el artista también sirvió en la fuerza aérea, alcanzando el rango de sargento.

Mientras estaba al aire, Ross hablaba a menudo sobre pintar pequeñas nubes y árboles felices, y no cometer errores, sólo "accidentes felices".

Sólo se ha vuelto más popular desde su fallecimiento, y la popularidad de sus programas se disparó durante los confinamientos de la pandemia de COVID-19.

Con información de AP

TG

