¿Qué película domina la taquilla en México hoy? Estos son los datos de Canacine

El último reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) de México señala una actualización respecto a la asistencia a las salas en México ha experimentado un repunte espectacular durante esta segunda semana de abril de 2026. A continuación, te revelamos cuál filme está atrayendo la atención de los mexicanos en este momento del año.

El fenómeno indiscutible que domina las salas de cine

El quién y el dónde de esta historia de éxito tienen nombre y apellido: Super Mario Galaxy: La Película. Esta cinta animada, distribuida por Universal Pictures, se ha apoderado de los complejos cinematográficos de todo el país. Con una recaudación asombrosa de 202.4 millones de pesos tan solo en esta semana, el fontanero más famoso del mundo ha logrado un acumulado que ya supera los 856 millones de pesos, dejando a la competencia muy por detrás.

Pero, ¿por qué y cómo ha logrado este impacto tan masivo? La respuesta radica en la nostalgia perfectamente combinada con una animación de primer nivel que atrae tanto a las nuevas generaciones como a los adultos. Las familias mexicanas han encontrado en esta entrega el pretexto ideal para reunirse, generando más de 2.36 millones de asistentes en un lapso de apenas unos días, un hito que la industria celebrará por mucho tiempo.

El top definitivo y las sorpresas musicales de la cartelera

Más allá del arrollador éxito animado, la taquilla nos ha regalado sorpresas fascinantes que demuestran la diversidad de gustos en nuestro país. Si quieres ir a la segura en tu próxima visita, aquí te presentamos los datos clave que debes tener en el radar.

Toma nota de estos tips rápidos sobre el top 3 actual para elegir tu próxima función:

El rey indiscutible: Super Mario Galaxy es ideal para un domingo familiar lleno de risas. El fenómeno K-Pop: BTS World Tour 'Arirang' in Goyang se coronó en segundo lugar con 48.1 millones de pesos; perfecto para ir con tus amigos. La opción madura: El Drama, de Diamond Films, asegura el tercer puesto con 33.94 millones, siendo la elección perfecta para cinéfilos exigentes.

Resulta verdaderamente fascinante observar cómo un evento musical proyectado en cines puede desbancar a superproducciones tradicionales de Hollywood. Esto demuestra el poder de convocatoria de los fans de BTS en territorio mexicano.

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El cine mexicano y los hábitos de consumo actuales

No podemos dejar de lado el talento nacional, que también está reclamando su merecido espacio en las marquesinas. Producciones locales como la comedia romántica ¿Quieres Ser Mi Novia? han logrado superar la codiciada barrera de los 100 millones de pesos en semanas recientes. Esto nos confirma que, cuando se cuentan historias cercanas a nuestra cultura y con un tono alegre, el público mexicano siempre responde con entusiasmo y lealtad en las taquillas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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