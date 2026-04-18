Ángela Aguilar abandona la casa de Nodal, según reporte

Entre múltiples rumores de descontento, reportan que Ángela Aguilar habría abandonado definitivamente la residencia que compartía con Christian Nodal en la ciudad de Houston, Texas. La información fue revelada por el periodista Javier Ceriani, quien aseguró que la cantante habría tomado esta drástica decisión tras una fuerte crisis matrimonial que escaló rápidamente.

El conflicto principal estalló a raíz del polémico lanzamiento del videoclip "Un vals", protagonizado por la modelo Dagna Mata. El innegable y comentado parecido físico de esta mujer con Cazzu, la expareja de Nodal y madre de su hija, habría provocado que Ángela se sintiera profundamente humillada y expuesta ante las crueles burlas en redes sociales. Esto pese a que se ha señalado que Christian Nodal no habría tenido injerencia en las decisiones creativas del video.

Tras no soportar la inmensa presión mediática y el escándalo generado esta misma semana, la intérprete de regional mexicano habría dejado su hogar conyugal el pasado martes 14 de abril. Actualmente, fuentes cercanas aseguran que se encuentra en el rancho de su madre, Aneliz.

La furia de Pepe Aguilar y el millonario acuerdo prenupcial en juego

Como era de esperarse en este tipo de escándalos, la influyente dinastía Aguilar no se habría quedado de brazos cruzados ante esta afrenta pública. Según reporta, Pepe Aguilar y su esposa enfurecieron de inmediato por la delicada situación, ordenando a su hija alejarse por completo del entorno de Nodal mientras ellos asumen el control absoluto de las negociaciones para definir los términos de la situación.

Esto ha abierto las conversaciones al supuesto acuerdo prenupcial que se firmó durante su mediática boda civil celebrada en Cuernavaca. Según se dice, este documento legal estipularía una multa millonaria si el intérprete comete una infidelidad antes de cumplir tres años de matrimonio, lo que añade una fuerte capa de tensión financiera a los graves problemas sentimentales que hoy enfrentan frente al ojo público.

¿El fin definitivo del matrimonio o una simple pausa estratégica?

De acuerdo con Ceriani, la estabilidad de la relación estaría en entredicho al señalar que al cantante "no le duran las parejas" por ser demasiado enamoradizo, un patrón de comportamiento que ahora amenaza con destruir su reciente y polémico enlace con la heredera de los Aguilar.

Sin embargo, hasta el momento, el hermetismo por parte de los protagonistas es total y absoluto. Ángela no ha emitido declaraciones públicas, y el único pronunciamiento oficial fue un escueto comunicado de su familia exigiendo respeto.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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