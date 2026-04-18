Sábado, 18 de Abril 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es "Finnick 2: Pequeños Monstruos"

Quienes disfrutan de las películas de animación la película Finnick 2: Pequeños Monstruos ya se encuentra en la cartelera de cine tapatía

Por: Xochitl Martínez

"Finnick 2: Pequeños Monstruos" ya está en las salas de cine de la ciudad. ESPECIAL/STARCASTLE.

Si te gustan las películas familiares, de animación y ver una producción de origen ruso, el largometraje Finnick 2: Pequeños Monstruos es para ti. Organiza una salida al cine en familia y disfruta de la historia en la pantalla grande.

Finnick 2: Pequeños Monstruos. ESPECIAL/STARCASTLE. 
Finnick 2: Pequeños Monstruos. ESPECIAL/STARCASTLE. 

La trama de aventura y comedia familiar revela que en las casas hay “finns”, criaturas peludas que protegen el hogar.

Entre ellos está Finnick, un joven “finn” que en lugar de cuidar la casa, les hace bromas a los habitantes, por lo que ninguna familia se queda mucho tiempo en su hogar. Pero cuando Finnick pierde su invisibilidad tras despertar accidentalmente la magia de un bastón ancestral, pone en peligro a todos los “finns.

Finnick 2: Pequeños Monstruos. ESPECIAL/STARCASTLE. 
Finnick 2: Pequeños Monstruos. ESPECIAL/STARCASTLE. 

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es "Buena suerte, diviértete, no mueras"

Ahora, Finnick y su amiga Cristina deberán embarcarse en un fascinante viaje para recuperar su invisibilidad y salvar a los “finns” desafiando numerosos obstáculos.

 

Finnick 2: Pequeños Monstruos

(Finnick 2)

De Denis Chernov.

Rusia, 2022.

XM

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