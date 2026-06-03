¿Qué pasó con Jungkook? El integrante de BTS denuncia acoso de seguidores

Lo que comenzó como un gesto de cercanía hacia sus seguidores terminó convirtiéndose en una experiencia incómoda para Jungkook, integrante de BTS. El cantante surcoreano expresó públicamente su molestia luego de que algunos fanáticos llevaran demasiado lejos una dinámica que él mismo organizó para convivir con ARMY en Seúl.

El pasado 1 de junio, el intérprete sorprendió a sus seguidores al anunciar que saldría a correr por los alrededores del río Han y que se tomaría fotografías con quienes lograran encontrarlo durante su recorrido. La iniciativa fue recibida con entusiasmo por cientos de fans, quienes compartieron imágenes y videos del encuentro en redes sociales.

Las fotografías mostraban a Jungkook posando de manera amable con varios admiradores, reforzando la relación cercana que suele mantener con ARMY. Sin embargo, la difusión de detalles sobre su ubicación habría tenido consecuencias inesperadas.

De acuerdo con reportes de medios surcoreanos, algunos seguidores identificados como "sasaengs" comenzaron a congregarse cerca de la residencia del artista después de que se viralizara información relacionada con sus movimientos.

En la industria del K-pop, el término "sasaeng" se utiliza para describir a fanáticos que desarrollan comportamientos obsesivos y que, en ocasiones, llegan a invadir la privacidad de los artistas mediante seguimientos, vigilancia o intentos de contacto no autorizados.

La contundente respuesta de Jungkook

Ante la situación, el integrante de BTS decidió pronunciarse directamente a través de Instagram. El cantante dejó claro que nunca invitó a nadie a esperar cerca de su domicilio y lanzó una advertencia dirigida a quienes estaban vulnerando sus límites personales.

"No les dije que me esperaran cerca de mi casa. En serio voy a exponerlos", escribió.

El mensaje llamó rápidamente la atención de ARMY y de los medios especializados en entretenimiento asiático, especialmente porque Jungkook suele mantener una comunicación cercana y positiva con sus seguidores.

Además de la publicación, el cantante compartió un breve video en el que aparece lanzando golpes al aire. Aunque no ofreció más explicaciones, muchos fans interpretaron el gesto como una forma de expresar la frustración que le provocó el incidente.

No es la primera vez que enfrenta situaciones de acoso

Los problemas relacionados con la invasión de privacidad no son nuevos para Jungkook. En los últimos años, el artista ha sido protagonista de varios episodios vinculados al acoso de seguidores.

Uno de los casos más mediáticos ocurrió en 2025, cuando una mujer de nacionalidad china fue detenida tras presuntamente intentar ingresar a la residencia del cantante utilizando repetidamente el código de acceso de la puerta principal.

También se reportó la detención de una mujer surcoreana de 40 años acusada de entrar sin autorización al estacionamiento del complejo residencial donde vive el integrante de BTS.

Este tipo de situaciones ha generado un debate constante dentro de la industria del K-pop sobre los límites entre la admiración y el acoso. Aunque la mayoría de los seguidores respetan la privacidad de sus artistas favoritos, los llamados sasaengs continúan siendo uno de los problemas más delicados para las agencias y celebridades surcoreanas.

Mientras BTS se encuentra celebrando las actividades de FESTA 2026 y preparando nuevos proyectos para sus seguidores, el incidente ha servido como recordatorio de la importancia de respetar los espacios personales de los artistas, incluso cuando estos deciden acercarse voluntariamente a sus fans.

TG