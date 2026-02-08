¿Qué es el matrimonio lavanda? La polémica que involucra a Carlos Rivera

En días recientes se ha viralizado la polémica del supuesto matrimonio lavanda del cantante Carlos Rivera con su esposa, Cynthia Rodríguez, con quien también tiene un hijo. Los rumores han sido tan insistentes que en internet ha crecido el interés por conocer qué tipo de matrimonio es este.

El matrimonio es un estatus que con el paso del tiempo ha cambiado su sentido para las personas, e incluso se ha diversificado.

En la actualidad es común ver matrimonios heterosexuales, así como homoparentales; sin embargo hay un estilo de relación marital que últimamente se ha hecho viral en redes sociales: el matrimonio lavanda.

Lee también: Tips infalibles para el crecimiento de las pestañas

¿Qué es el matrimonio lavanda?

El matrimonio lavanda es conocido por ser una unión que no se establece principalmente por vínculos románticos, sino por conveniencia, ya que ambas personas involucradas reciben uno o más beneficios, principalmente sociales; esto último suele ser común entre la comunidad LGBTIQ+.

En el caso en el que los involucrados pertenecen a esta comunidad el interés suele ser social; en otras palabras, mantener las apariencias de una pareja heterosexual. Entre las posibles razones se encuentran:

Evitar discriminación

La estigmatización

El rechazo de algunos entornos, como el religioso o el familiar.

¿Cómo funciona el matrimonio de lavanda?

Las principales características del matrimonio lavanda son:

No tener interés sexoafectivo

No hay vínculo romántico

Tener un pacto de convivencia o proyecto de vida compartido.

Unión formal, legal o no, entre un hombre y una mujer (ambos perteneciendo a la comunidad LGBTQI+).

Conseguir beneficios sociales, como los que se mencionaron anteriormente.

El matrimonio lavanda es una prueba de como la sociedad ha modificado sus interacciones y vínculos sociales; una forma en la que estas parejas se pueden adaptarse a los estándares sociales para prevenir algún daño a su integridad. Se trata de una tendencia que la tendencia parece ir en crecimiento y de un tipo de unión que podría predominar en escenarios futuros.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS