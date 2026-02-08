Este domingo se presenta como una jornada propicia para detenerse un momento, aclarar pensamientos y atender con atención los mensajes que el cuerpo y las emociones han venido manifestando. La energía del día impulsa el descanso consciente, los encuentros honestos y los planes sencillos que ayudan a recuperar la calma interior. Es un buen momento para reconciliaciones, charlas abiertas y para soltar cargas innecesarias.

A continuación, te compartimos las predicciones del horóscopo para cada signo del zodiaco. Es importante recordar que estas lecturas son generales, ya que cada persona cuenta con un ascendente y una carta natal propios. De acuerdo con las cartas del tarot de Mhoni Vidente, este día invita a enfocar la atención en temas como el amor, el equilibrio emocional, las finanzas y la intuición.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Este día te sugiere disminuir el ritmo y dejar de lado la urgencia. Al hacerlo, podrías encontrar con mayor claridad la respuesta que estabas buscando. Es un buen momento para retomar contacto con alguien significativo o concederte un gusto personal.

Amor: un mensaje inesperado puede mejorar tu estado de ánimo.

Trabajo/dinero: evita gastos innecesarios.

Consejo: no todo se soluciona con impulso; la calma también resuelve.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La búsqueda de estabilidad y bienestar marca tu jornada. El domingo es ideal para ordenar tu entorno, atender pendientes y descansar de forma reparadora. Establecer límites claros te dará tranquilidad.

Amor: hay estabilidad, pero expresa lo que sientes.

Trabajo/dinero: un asunto económico comienza a acomodarse.

Consejo: protege tu tranquilidad como algo valioso.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Aunque tu mente se mantiene activa, el día invita a conectar más con las emociones que con la lógica. Las conversaciones ligeras y los momentos de reflexión serán beneficiosos.

Amor: complicidad, coqueteo y buen humor.

Trabajo/dinero: surgen ideas para nuevos proyectos.

Consejo: enfócate en lo que realmente es prioritario.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La sensibilidad estará presente, pero de forma armoniosa. Es posible que aparezca nostalgia o el deseo de cerrar un ciclo. Permitir sentir facilitará el equilibrio.

Amor: emociones intensas; comunica con suavidad.

Trabajo/dinero: evita cargar responsabilidades que no te corresponden.

Consejo: confía en tu intuición.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Este domingo es ideal para recuperar energía y reconectar contigo. Has dado mucho últimamente y el descanso se vuelve necesario.

Amor: alguien reconoce tu valor más de lo que imaginas.

Trabajo/dinero: noticias positivas, sin presión.

Consejo: descansar también es avanzar.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El orden será importante, pero sin rigidez. Si permites que el día fluya, obtendrás mejores resultados. Buen momento para planificar la semana y dejar atrás lo que ya no aporta.

Amor: reduce la crítica y muestra más afecto.

Trabajo/dinero: organizarte te dará claridad.

Consejo: no busques la perfección, busca el avance.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu equilibrio se fortalece cuando cuidas tu entorno. Música agradable, buena comida y conversaciones armoniosas marcarán la diferencia.

Amor: romanticismo tranquilo, sin conflictos.

Trabajo/dinero: se resuelve un tema pendiente.

Consejo: aprende a decir “no” con serenidad.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

Este día puede traer revelaciones importantes a nivel emocional. El silencio y la introspección te ayudarán a ordenar ideas y sentimientos.

Amor: intensidad manejada con madurez.

Trabajo/dinero: evita discusiones motivadas por orgullo.

Consejo: acepta los cambios sin resistencia.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Moverte un poco y salir de la rutina mejorará tu ánimo. Actividades simples, como caminar o improvisar un plan, resultarán liberadoras.

Amor: sinceridad, ligereza y diversión.

Trabajo/dinero: se activan nuevas oportunidades.

Consejo: no hagas promesas que no estés dispuesto a cumplir.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El descanso será fundamental para mantener el equilibrio. Aunque suelas enfocarte en avanzar, hoy tu mente necesita pausa.

Amor: estabilidad y acercamientos sinceros.

Trabajo/dinero: un asunto relevante comienza a resolverse.

Consejo: la disciplina también incluye saber detenerse.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La energía del día favorece la creatividad y el intercambio social. Cambiar la rutina, aunque sea mínimamente, puede ser muy positivo.

Amor: conexión auténtica y sorpresas.

Trabajo/dinero: surge una idea valiosa.

Consejo: expresa lo que piensas con tacto.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición se intensifica y podrías notar señales o sueños significativos. Es recomendable cuidar tu espacio emocional y evitar saturarte.

Amor: sensibilidad y ternura, con límites claros.

Trabajo/dinero: no tomes decisiones desde la emoción.

Consejo: prioriza tu paz interior.

Con información de Mhoni Vidente

BB