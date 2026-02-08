Domingo, 08 de Febrero 2026

Horóscopos de HOY 8 de febrero de 2026 | Los signos en el AMOR, según Nana Calistar

Este día Nana Calistar comparte las predicciones astrológicas para cada signo en el amor

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Nana Calistar te dicta la suerte de tu signo en el amor. INSTAGRAM / @nanacalistartv

Aries

Hay personas que te causaron daño, pero no merecen seguir ocupando un lugar en tu mente. Tú vales más que eso.

Tauro

Llegas con inquietud emocional y exceso de pensamientos. Se vislumbra una posible separación, entendida como un proceso necesario para cerrar ciclos y aliviar cargas.

Géminis

Un amor del pasado podría reaparecer, no para desestabilizarte ni repetir errores, sino para permitirte cerrar el capítulo de manera madura.

Cáncer

En el terreno sentimental, se aproximan momentos cargados de intensidad y emoción, con la oportunidad de un encuentro apasionado.

Leo

Ya has aprendido que el amor es incierto y que, a estas alturas, es difícil distinguir lo genuino de lo oculto. No te hagas la ciega ni permitas que te engañen.

Virgo

Evita los romances pasajeros, ya que aunque parezcan divertidos al principio, con frecuencia terminan generando problemas.

Libra

Libra, el amor podría traerte una sorpresa inesperada: un mensaje, una llamada o noticias de alguien significativo llegarán cuando menos lo esperes.

Escorpio

Eres alguien que ama con intensidad y se entrega profundamente, pero no debes desgastarte por quienes no muestran el mismo interés. Es momento de cuidar tu tiempo y tu energía, y no ofrecerlos a quienes solo aparecen cuando les conviene.

Sagitario

No es que haya sido negativo, simplemente ya no estaba destinado a quedarse. Aprende a soltar, pues aferrarte solo te quita paz.

Capricornio

Si no tienes pareja, es porque no lo deseas; has tenido oportunidades suficientes, pero solo han sido relaciones con personas que no saben lo que quieren y que solo hacen que pierdas tu tiempo.

Acuario

Acuario, la vida te da una lección clara: no esperes demasiado de los demás, pues podrías terminar decepcionado y con el corazón afectado.

Piscis

El amor te ayudará a crecer como persona. Si tienes pareja, entrarás en una etapa de gran madurez y comprenderás quién permanece a tu lado de manera genuina, sin necesidad de pedirlo.

