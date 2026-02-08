AriesHay personas que te causaron daño, pero no merecen seguir ocupando un lugar en tu mente. Tú vales más que eso.TauroLlegas con inquietud emocional y exceso de pensamientos. Se vislumbra una posible separación, entendida como un proceso necesario para cerrar ciclos y aliviar cargas.GéminisUn amor del pasado podría reaparecer, no para desestabilizarte ni repetir errores, sino para permitirte cerrar el capítulo de manera madura.CáncerEn el terreno sentimental, se aproximan momentos cargados de intensidad y emoción, con la oportunidad de un encuentro apasionado.LeoYa has aprendido que el amor es incierto y que, a estas alturas, es difícil distinguir lo genuino de lo oculto. No te hagas la ciega ni permitas que te engañen.VirgoEvita los romances pasajeros, ya que aunque parezcan divertidos al principio, con frecuencia terminan generando problemas.LibraLibra, el amor podría traerte una sorpresa inesperada: un mensaje, una llamada o noticias de alguien significativo llegarán cuando menos lo esperes.EscorpioEres alguien que ama con intensidad y se entrega profundamente, pero no debes desgastarte por quienes no muestran el mismo interés. Es momento de cuidar tu tiempo y tu energía, y no ofrecerlos a quienes solo aparecen cuando les conviene.SagitarioNo es que haya sido negativo, simplemente ya no estaba destinado a quedarse. Aprende a soltar, pues aferrarte solo te quita paz.CapricornioSi no tienes pareja, es porque no lo deseas; has tenido oportunidades suficientes, pero solo han sido relaciones con personas que no saben lo que quieren y que solo hacen que pierdas tu tiempo.AcuarioAcuario, la vida te da una lección clara: no esperes demasiado de los demás, pues podrías terminar decepcionado y con el corazón afectado.PiscisEl amor te ayudará a crecer como persona. Si tienes pareja, entrarás en una etapa de gran madurez y comprenderás quién permanece a tu lado de manera genuina, sin necesidad de pedirlo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP