Ante la impresionante demanda que se espera que Army en México logre para los tres conciertos de BTS en la Ciudad de México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) enviara el día de hoy un exhorto a Ticketmaster, boletera del evento, acerca de los procedimientos de compra. El evento está siendo gestionado por OCESA y el recinto elegido para las tres fechas agendadas es el Estadio GNP Seguros.

En ese sentido, la Profeco aseguró que el tema de los datos personales no seran malutilizados y que no habría problema con ello.

En ese sentido, 4 mil 746 entre documentos y correos electrónicos solicitando que Profeco revise que se publiquen los precios a tiempo; que se publique el mapa de asientos, publicar cuáles van a ser los cargos, las condiciones completas de la compra de boletos (si tienes que hacer fila) y publicar todo lo que incluyen los paquetes especiales del tipo VIP, Meet & Greet o con interacción con los músicos.

Profeco señaló que el haber incluido a la boletera al formato de conciliaexpress el cual permitirá tener mayor comunicación entre productores y compradores o posibles compradores.

Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, reveló que el organismo público emitirá un exhorto a la boletera en cuestión para que se transparente todo lo que está puesto a disposición de compra así como fechas y costo de boletos.

Así mismo, Escalante Ruiz reveló que existirán dos preventas previas a una venta general. Por otro lado, ante la manifestación agendada rumbo a instalaciones de Profeco, Escalante Ruiz aseguró que se atenderán las demandas solicitadas,

