Prime Video se prepara para comenzar julio con una gran lista de estrenos que estamos seguros te atraparán desde el primer momento; este 1 de julio se estrena la serie “Elle” uno de los contenidos más esperados del mes, pues se trata de una precuela de “Legalmente Rubia” y que te llevará varios años atrás para descubrir cómo era la vida de la icónica Elle Woods antes de convertirse en una de las abogadas más queridas del cine. Ambientada en 1995, la serie explora su etapa adolescente, mostrando los acontecimientos y experiencias que moldearon su personalidad, su confianza y la determinación que más tarde la caracterizarían.En los primeros episodios, Elle disfruta de una vida privilegiada en Bel Air, rodeada del lujo, el glamour y el ambiente soleado de Los Ángeles. Sin embargo, su realidad cambia de manera inesperada cuando sus padres le anuncian que toda la familia deberá mudarse a Seattle, obligándola a dejar atrás a sus amigos, su escuela y el estilo de vida al que está acostumbrada.El cambio representa un enorme desafío para la joven protagonista. En su nueva ciudad deberá comenzar desde cero, enfrentarse a un entorno completamente diferente y adaptarse a una escuela donde no encaja de inmediato. Lejos del brillo y la popularidad que disfrutaba en California, Elle tendrá que demostrar que su personalidad, optimismo y autenticidad son mucho más importantes que las apariencias. A lo largo de este proceso descubrirá nuevas amistades, enfrentará los retos propios de la adolescencia y aprenderá valiosas lecciones sobre identidad, confianza y crecimiento personal, sin renunciar al estilo y carisma que siempre la distinguen.Además de mostrar esta nueva etapa en la vida de Elle, la serie profundiza en su historia familiar y en las relaciones que marcaron su juventud. Como precuela, ofrece un vistazo a los acontecimientos que influyeron en la formación de la mujer que años después conquistaría la Facultad de Derecho de Harvard y rompería estereotipos al demostrar que la inteligencia, la perseverancia y la autenticidad pueden abrir cualquier puerta.SeriesPelículasMantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppNA