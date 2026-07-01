Juegos mensuales de PS Plus: Esta es la lista completa para julio 2026 (VIDEOS)

Sony anunció la nueva selección de juegos que llegarán durante julio de 2026 para los suscriptores de PlayStation Plus Essential, Extra y Premium. La alineación de este mes combina un exitoso shooter en primera persona con un RPG táctico cooperativo y una aventura de estilo retro que ha sido ampliamente elogiada por la crítica y la comunidad.

Los títulos podrán reclamarse del 7 de julio al 3 de agosto de 2026 y una vez guardados en tu biblioteca digital, permanecerán disponibles mientras mantengas activa tu suscripción a PlayStation Plus.

A demás de los tres juegos mensuales, la compañía ha anunciado una docena de títulos que saldrán del catálogo del servicio este mes, por lo que esta será la última oportunidad para disfrutarlos hasta que Sony renueve dichas licencias.

Los juegos gratuitos de PS Plus para julio de 2026

El título principal del mes es Call of Duty: Modern Warfare III, una de las entregas más recientes de la popular franquicia de disparos de Activision, este representa un movimiento fuerte por parte de Sony para atraer y retener suscriptores.

El juego se ofrece en su versión 'Cross-Gen Bundle', lo que permite a los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5.

Call of Duty: Modern Warfare III (PS5 y PS4)

En esta entrega, los jugadores acompañan nuevamente a la Fuerza Operativa 141 en una campaña cinematográfica que continúa los acontecimientos de la saga Modern Warfare.

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Además del modo historia, incluye un amplio apartado multijugador con versiones renovadas de mapas clásicos y el popular modo Zombis de mundo abierto, donde equipos de jugadores deben sobrevivir a hordas de enemigos mientras completan misiones.

Entre las reseñas de los usuarios, el apartado multijugador es el aspecto mejor valorado gracias al regreso de escenarios icónicos y una jugabilidad muy fluida. En contraste, la campaña recibió opiniones divididas por su corta duración y estructura, aunque la mayoría coincide en que sigue siendo una opción muy entretenida para quienes disfrutan de la acción en línea.

For The King II (PS5 y PS4)

El segundo juego del mes es For The King II, un RPG que combina estrategia por turnos, mecánicas roguelike y elementos inspirados en los juegos de mesa.

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La aventura transporta a los jugadores a un reino fantástico gobernado por una reina tiránica, en donde a lo largo de la partida deberán formar un grupo de héroes, administrar recursos, explorar mapas generados de manera procedural y enfrentarse a desafiantes combates donde el azar, representado por tiradas de dados, puede cambiar completamente el desarrollo de cada batalla.

Las opiniones de la comunidad destacan su gran profundidad estratégica y el excelente modo cooperativo, considerado por muchos como la mejor forma de disfrutarlo. También es reconocido por su elevada dificultad, por lo que suele recomendarse a quienes buscan experiencias tácticas con un alto nivel de desafío.

CrossCode (PS5 y PS4)

La tercera incorporación es CrossCode, un RPG de acción independiente que ha conseguido convertirse en uno de los títulos de culto más recomendados de los últimos años.

Su historia se desarrolla dentro de un videojuego de realidad virtual inspirado en los MMORPG, donde la protagonista emprende un viaje para descubrir su identidad mientras explora mazmorras, resuelve complejos acertijos y combate enemigos utilizando habilidades que evolucionan conforme avanza la aventura.

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Los jugadores suelen elogiar especialmente su combinación de gráficos estilo 16 bits, una banda sonora memorable y un sistema de combate rápido y satisfactorio. Asimismo, muchos consideran que sus rompecabezas son de los mejores del género, aunque algunos advierten que pueden resultar exigentes para quienes prefieren un ritmo más relajado.

Estos son los juegos que abandonarán PS Plus Extra en julio

Además de anunciar las nuevas incorporaciones, Sony confirmó los títulos que dejarán de estar disponibles en el catálogo de PlayStation Plus Extra durante julio de 2026. Los usuarios que deseen jugarlos deberán hacerlo antes de su salida del servicio.

La lista de juegos que abandonan el catálogo incluye:

Bomber Crew (PS4) Clash: Artifacts of Chaos (PS5 y PS4) Cursed to Golf (PS5 y PS4) Get Even (PS4) Hundred Days: Winemaking Simulator (PS5 y PS4) Infinite Minigolf (PS4) Onee Chanbara Origin (PS4) Risk of Rain 2 (PS5 y PS4) Röki (PS5 y PS4) Source of Madness (PS5 y PS4) Space Crew: Legendary Edition (PS4) Tropico 6 (PS5 y PS4)

Los títulos fueron añadidos a la sección "Last Chance to Play" de la consola, lo que permite a los suscriptores conocer con anticipación qué juegos están próximos a salir del servicio.

Con esta selección, julio ofrece una propuesta variada para los usuarios de PlayStation Plus: desde la acción frenética de Call of Duty hasta la estrategia cooperativa de For The King II y la aventura clásica de CrossCode. Al mismo tiempo, quienes tengan pendientes algunos de los juegos que abandonan el catálogo aún cuentan con unas semanas para disfrutarlos antes de que sean retirados.

TG