Este miércoles, Inglaterra consiguió su pase directo a los octavos de final del Mundial 2026, elevando la emoción y expectativa entre la afición británica, entre la que se encuentran diversas celebridades internacionales.

Uno de los momentos que más llamó la atención en redes sociales fue el festejo del cantante Harry Styles, quien se volvió viral tras ser captado celebrando con euforia la clasificación de la selección inglesa. Su reacción causó furor entre sus seguidores, quienes rápidamente llenaron de comentarios el video.

Harry Styles celebra clasificación de Inglaterra desde Wembley

El británico fue captado mientras seguía la transmisión del encuentro desde el estadio Wembley, recinto donde esta noche ofrecerá un concierto como parte de su gira "Together, Together".

Tras la primera anotación de Harry Kane, el intérprete de "Golden" salió de entre las gradas del estadio y, frente a miles de personas, se dejó ver saltando, gritando y abrazándose con otros asistentes , mostrando su emoción por el resultado.

El momento fue grabado por algunas fanáticas que lo reconocieron y compartieron la celebración del cantante, quien apareció vestido con una playera blanca, shorts deportivos negros, calcetas largas y tenis blancos. Antes de retirarse, dedicó un breve saludo a sus seguidoras.

Fans mexicanas reaccionan al festejo previo al duelo contra México

Las reacciones no tardaron en llegar, especialmente entre sus fans mexicanas, luego de que Inglaterra eliminara a la selección de la República Democrática del Congo y se confirmara que enfrentará a México en el Estadio Ciudad de México.

Comentarios como "El domingo se le borra esa sonrisa", "Le tocará perder el domingo al 'Jarras'", "Te amo, pero mi país es mi país. No cantes victoria Styles" y "Harry va a probar el chile nacional" comenzaron a circular entre los usuarios que ya esperan el enfrentamiento.

El exintegrante de One Direction visitará tierras mexicanas a finales de este mes, tras cuatro años de ausencia, con seis conciertos confirmados en el Estadio GNP Seguros.

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