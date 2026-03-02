Nana Calistar: Horóscopos para HOY 2 de marzo de 2026

La astróloga y vidente Nana Calistar comparte sus predicciones para este lunes 2 de marzo, con mensajes directos y sin filtros para cada signo del zodiaco.

Es un inicio de semana ideal para reflexionar, tomar decisiones firmes y no dejarse llevar por promesas vacías ni energías negativas que puedan desviar el camino.

Aries

Presta mayor atención a tu círculo cercano, porque podrías estar colocando en un pedestal a alguien que no lo merece. Antes de dejarte llevar por lo que sientes, aclara si realmente existe una conexión con futuro; si la hay, no dudes en dar el paso, ya que la oportunidad podría no repetirse. También es posible que un trámite se detenga o cancele y que ciertos comentarios malintencionados te causen desilusión.

Tauro

Cuida tu salud y evita riesgos innecesarios, pues podrías atravesar un periodo en el que cualquier descuido te pase factura. En el amor, recuerda que más allá de lo físico, lo que verdaderamente conquista tu corazón es el trato y la atención. No repitas errores del pasado por enfocarte solo en apariencias. Modera el orgullo y ciertas actitudes, ya que alguien cercano podría sentirse decepcionado por cambios en tu comportamiento.

Géminis

Es una etapa ideal para planear una escapada con esa persona especial; si lo organizas bien, todo fluirá positivamente. Aunque estarás rodeado de gente, los amigos verdaderos serán pocos y valiosos. En cuestiones sentimentales, evita complicarte al abrir tu vida a personas que no aportan nada significativo.

Cáncer

No prolongues relaciones por compromiso si tus sentimientos no son auténticos; el tiempo es valioso y mereces compartirlo con quien te haga sentir pleno. Trabaja en la confianza y evita los celos injustificados, pues vivir con sospechas solo desgasta. Observa cualquier cambio de actitud en tu pareja para prevenir situaciones que puedan herirte.

Leo

Si estás soltero, una amistad podría transformarse en algo más profundo. Permite que las cosas avancen con naturalidad, sin presiones. Sé prudente con lo que compartes, ya que alguien podría utilizar esa información en tu contra. Abre tu corazón únicamente a quien te demuestre con hechos el lugar que ocupas en su vida.

Virgo

Es momento de renovar tu espacio: limpia, ordena y elimina lo que ya no sirve, especialmente objetos dañados que solo cargan energías pesadas. Las relaciones ocultas no te traerán estabilidad; busca un vínculo donde seas prioridad. Reflexiona sobre tus decisiones y evita dejarte llevar por opiniones ajenas sin analizar lo que realmente deseas.

Libra

Para mantener el estilo de vida que anhelas, necesitarás esfuerzo constante; el éxito económico no llega sin trabajo. Sé prudente incluso con personas cercanas, pero valora a quienes te inspiran confianza genuina. Acepta que no todos entregan lo mismo que reciben. Con el tiempo comprenderás que cada experiencia tiene una razón y una enseñanza.

Escorpión

Las relaciones a distancia pueden fortalecerse si las alimentas con dedicación. Si tienes pareja, evita que conflictos familiares interfieran en el vínculo. La envidia externa podría generar tensiones, así que protejan su relación. Una amistad podría dar una sorpresa importante y alguien del pasado podría reaparecer inesperadamente.

Sagitario

Trabaja en los aspectos que deseas mejorar y practica la tolerancia. Aprende a poner límites y no cargues con problemas ajenos. Los romances pasajeros estarán muy presentes, así que actúa con cautela. Se avecinan transformaciones relevantes que te permitirán dejar atrás lo que te frena y avanzar con mayor libertad.

Capricornio

Confía en tu criterio y no permitas que las opiniones externas definan tus decisiones. Los cambios que se aproximan traerán crecimiento y nuevas oportunidades. Si el amor no estaba del todo claro en tu relación, ciertos gestos podrían despertar sentimientos más profundos; dependerá de ti cultivar o dejar marchitar esa conexión.

Acuario

Un proyecto importante podría concretarse pronto. Las áreas relacionadas con ventas o negociaciones serán favorables si pones empeño. Visualiza tus metas con claridad, pues contarás con energía suficiente para materializar lo que imagines. No temas equivocarte; cada error es una lección que te impulsa a seguir adelante con seguridad.

Piscis

Alguien mostrará interés en ti, aunque el temor al rechazo le impide acercarse con decisión. Evita caer en promesas sin sustento y date la oportunidad de renovarte, cambiar rutinas y ampliar tus horizontes. Es tiempo de cerrar ciclos dolorosos, perseguir tus metas y dejar atrás aquello que te mantiene estancado. La felicidad está al alcance, siempre que decidas avanzar sin mirar atrás.

