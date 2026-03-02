El Sindicato de Actores de Estados Unidos (Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists, SAG, por sus siglas en inglés) coronó a los reyes de la pantalla grande y chica. Celebró a consagrados, a nuevos talentos y de paso marcó la agenda de lo que veremos pronto de cara al Oscar.

El centro dramático de la noche estuvo marcado por el duelo entre “Una batalla tras otra” y “Sinners”, dos títulos que han dominado la conversación en los Globos de Oro, los BAFTA y los premios de los productores. La cinta dirigida por Paul Thomas Anderson llegó con siete nominaciones, consolidándose como la favorita de la temporada, mientras que “Sinners” acumuló cinco candidaturas, confirmando la fuerza de su elenco.

En la categoría de Actor, el panorama fue igualmente competitivo. Timothée Chalamet partía como favorito por “Marty Supreme”, pero el reciente impulso de Robert Aramayo tras los BAFTA demostró que la categoría permanece abierta. Entre los nominados figuraron también Michael B. Jordan por “Sinners” (ganador), Leonardo DiCaprio por “Una batalla tras otra”, Ethan Hawke por “Blue Moon” y Jesse Plemons por “Bugonia”, confirmando un año especialmente sólido para las interpretaciones masculinas.

En el terreno femenino, la categoría de Mejor Actriz mantuvo como favorita y ganadora a Jessie Buckley por “Hamnet”, frente a contendientes como Chase Infiniti (“Una batalla tras otra”), Rose Byrne (“If I Had Legs I’d Kick You”), Kate Hudson (“Song Sung Blue”) y Emma Stone (“Bugonia”).

Si el cine marcó la tensión principal, la televisión reafirmó su poder narrativo. La serie “The Pitt” se convirtió en una de las protagonistas de la noche al alzarse con el premio al Mejor reparto en serie dramática y con el galardón a Mejor actor masculino en serie dramática para Noah Wyle, reconocido por una actuación descrita como “impecable”.

En comedia de televisión, el dominio fue para “The Studio”, que obtuvo el premio a Mejor reparto en serie de comedia y vio a Seth Rogen llevarse la estatuilla para Mejor actor masculino en el género. La serie también fue escenario del reconocimiento póstumo a Catherine O’Hara, premiada como Mejor actriz en serie de comedia tras su fallecimiento el pasado 30 de enero, en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

En un momento profundamente emocional, la actriz Catherine O’Hara, fallecida el 30 de enero, fue reconocida, póstumamente, por los SAG Awards, en la categoría de Actriz en una serie de comedia por su actuación en “The Studio”; uno de sus compañeros de elenco, Seth Rogen, quien pidió a los presentes que lleven el trabajo de la actriz a nuevas generaciones.

O’Hara fue nominada junto a Kathryn Hahn, su compañera en “The Studio”, así como con Jenna Ortega, por “Wednesday”, Jean Smart por su actuación en “Hacks” y Kristen Wiig por su “Palm Royale”, pero fue Catherine quien fue reconocida por el galardón en la velada.

Cuando su nombre fue anunciado, las actrices con las que contendía en la misma categoría aplaudieron emotivamente ante la ausencia de O’Hara, mientras que Seth Rogen, su compañero en la serie, se dirigió al estrado para recibir el reconocimiento de la actriz, fallecida a los 71 años.

Apoyado por un trozo de papel, Rogen, que también ganó en la categoría en la que estaba contemplado -Actor masculino en una serie de comedia-, leyó unas palabras en honor a su compañera de reparto, precisando lo grato que hubiera sido para O’Hara recibir el SAG Award.

“Sé que se habría sentido honrada de recibir este premio de sus compañeros actores, a quienes sé que respetaba muchísimo; era una gran admiradora de todos ustedes”.

Celebran la trayectoria de Harrison Ford

La ovación fue larga, de pie, sostenida. A sus 83 años, Harrison Ford subió al escenario para recibir el SAG-AFTRA Life Achievement Award, el reconocimiento más alto que otorga el sindicato de actores de Estados Unidos. Y fiel a su carácter seco, casi irónico, rompió la solemnidad con una broma: “¿Es un poco pronto, no?”, dijo ante el aplauso. “Es un poco extraño recibir un premio a la trayectoria en la mitad de mi carrera”.

El premio reconoce a intérpretes que encarnan “los más altos ideales de la profesión actoral”, una distinción que en años recientes ha recaído en figuras como Jane Fonda, Barbra Streisand, Morgan Freeman y Robert De Niro. Ford se suma ahora a esa genealogía de nombres que definieron el imaginario cinematográfico contemporáneo.

Es difícil disociar su figura de dos franquicias que marcaron la cultura popular del siglo XX: su irrupción como “Han Solo” en la saga de “Star Wars” y su consolidación como protagonista de “Indiana Jones”. Dos personajes que trascendieron la pantalla para instalarse en el archivo emocional de varias generaciones. Con ellos, Ford se convirtió en uno de los actores más taquilleros de la historia de la industria.

Pero el discurso de aceptación se alejó del mito y regresó al oficio. Con la voz entrecortada en algunos momentos, el actor agradeció a colegas, guionistas, directores y compañeros de reparto. Dijo que había “encontrado una vocación. Una vida en la narración de historias. Una identidad en fingir ser otras personas”.

Ganadores destacados

Mejor Actriz en cine: Jessie Buckley por “Hamnet”.

Mejor actor en cine: Michael B. Jordan por “Sinners”.

Actor de reparto en cine: Sean Penn por “Una batalla tras otra”.

Actriz de reparto en cine: Amy Madigan por “Weapons”.

Actriz en una serie de comedia: Catherine O’Hara, “The Studio” (Apple TV).

Actor en una serie de comedia: Seth Rogen, “The Studio” (Apple TV).

Actriz en una serie dramática: Keri Russell, “The Diplomat” (Netflix).

Actor en una serie dramática: Noah Wyle, “The Pitt” (HBO Max).

Reparto en una serie de comedia: “The Studio” (Apple TV).

Reparto en una serie dramática: “The Pitt” (HBO Max).

