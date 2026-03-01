Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 2 al 8 de marzo

Con la influencia de aspectos planetarios relevantes y un eclipse lunar que potencia la intuición y las decisiones importantes, esta etapa invita a cerrar ciclos, tomar impulso en lo profesional y fortalecer el amor propio.

A continuación, las recomendaciones y mensajes que Mizada Mohamed tiene para cada signo en estos días clave, donde la confianza, la claridad mental y la acción estratégica serán fundamentales para aprovechar al máximo la energía disponible.

Aries

Mi querido Aries, atraviesas un periodo de fortuna, crecimiento y realizaciones. Se abren nuevas puertas frente a ti y comienzan a llegar esas respuestas que llevabas tiempo esperando, todas inclinándose a tu favor.

Ese ciclo que deseabas concluir, pero no sabías cómo hacerlo, simplemente se cerró de manera natural. Así funciona la vida cuando hay fe y confianza: todo empieza a acomodarse perfectamente. Además, a través de tus contactos y relaciones sociales avanzarás con rapidez en un nuevo proyecto o plan que promete excelentes resultados.

Se vislumbra una propuesta o iniciativa que puede mejorar de forma significativa tus ingresos. También estás decidido a transformar tu manera de pensar y actuar, quizá sumándote a un grupo, iniciando ejercicio o mejorando tu alimentación. Ese mayor cuidado personal impactará positivamente en todas las áreas de tu vida.

Tauro

Para Tauro, llegan ofrecimientos laborales muy atractivos, incluso con mejores condiciones que las actuales. No significa que debas dejar lo que hoy tienes, pero sí conviene escuchar con atención esa propuesta que se presenta, ya que podría representar un alivio económico importante.

Mantén la calma al recibirla, no muestres de inmediato tu entusiasmo; analiza con serenidad porque es algo que estabas esperando. Se observan mejoras en tu economía y en asuntos del hogar. También se abre la posibilidad de emprender algo en conjunto con familiares, relacionado con arte, ventas, belleza o relaciones públicas.

A través de amistades conocerás a personas clave que ampliarán tu círculo y podrían traer oportunidades futuras muy interesantes. Mantente receptivo a nuevas invitaciones.

Géminis

Géminis, esta semana tu carisma y magnetismo estarán más fuertes que nunca. La energía del eclipse en Virgo —signo que comparte contigo la influencia de Mercurio— potencia tu capacidad de comunicación y brillo personal.

Desde días antes ya se siente este impulso energético que te favorece en negociaciones y acuerdos. Aprovecha tu atracción natural para resolver asuntos que parecían complicados. Eso sí, guarda discreción sobre tus planes; compártelos solo con quienes estén directamente involucrados.

Las negociaciones que inicies ahora podrían rendir frutos importantes hacia finales de mayo o principios de junio.

Cáncer

Para Cáncer, se intensifica tu conexión espiritual. Has sentido mayor paz, serenidad y confianza, como si estuvieras acompañado y guiado.

Es momento de prestar atención a las señales del universo. El eclipse lunar activa profundamente tu energía, invitándote a confiar en la abundancia y en tus proyectos. Si debes tomar decisiones laborales o económicas, hazlo con objetividad y no permitas que opiniones externas te desestabilicen.

Júpiter en tu signo amplifica tus posibilidades de éxito, ya sea en trabajo, hogar, amor o ingresos. Todo está dispuesto para que avances, siempre y cuando creas en tu propia fuerza.

Leo

Leo, atraviesas una etapa positiva, especialmente en lo económico. Algo que esperabas llega para darte tranquilidad y estabilidad.

Evita engancharte con comentarios negativos; no vale la pena distraerte. Se aproximan oportunidades que incluso podrían facilitar viajes o conexiones con personas de otras ciudades o países, relaciones que podrían comenzar en el ámbito laboral y convertirse en amistades duraderas.

En el hogar habrá noticias que te llenarán de alegría. También se vislumbra movimiento en temas relacionados con vehículos, ya sea compra, venta o algún ajuste menor.

Virgo

Virgo, te sientes en paz y con mayor claridad, y el eclipse lunar en tu signo potencia aún más tu capacidad de renovación. A partir de los días posteriores comenzarás a recibir propuestas en el ámbito profesional, económico o incluso sentimental.

Es momento de cerrar ciclos y salir de zonas de comodidad que ya no aportan crecimiento. Tienes disciplina, análisis y capacidad; ahora la clave será actuar. Los movimientos planetarios te impulsan a demostrar que puedes lograr mucho más de lo que imaginas. Enfoca tu energía en lo que sí deseas y avanza con decisión.

Libra

Para mis queridos Libra llegan excelentes noticias. Se marca la entrada de dinero por distintas vías: puede tratarse de un pago pendiente que por fin se concreta o de una oportunidad laboral que transforma positivamente tu economía. Es algo que te corresponde por derecho, resultado de los cambios profundos que has hecho en tu forma de pensar y actuar.

Los movimientos planetarios te han liberado de cargas pasadas para abrir paso al éxito, la abundancia y, sobre todo, a una mayor libertad de acción. Y cuando un Libra se siente libre, brilla todavía más. Tu habilidad para las relaciones públicas, tu carisma y tu simpatía hacen que las personas quieran tenerte cerca.

Esta semana las propuestas te llenarán de entusiasmo y también favorecerán tu bolsillo. Es momento de planear ese viaje, esa compra importante, una remodelación o un proyecto familiar. Además, estás manejando tus finanzas con mayor inteligencia y equilibrio, lo que te permitirá dar pasos firmes hacia metas más grandes.

Escorpión

Escorpión atraviesa días de gran intensidad y brillo personal. La energía lunar potencia tu magnetismo, especialmente en temas sentimentales. Se presentan reencuentros, inicios afectivos y también regresos de personas o propuestas que habías deseado.

Si estás considerando compras o firmas importantes, conviene analizar cada detalle con calma. Es posible avanzar, pero revisando cuidadosamente cada paso. La balanza comienza a inclinarse claramente a tu favor, especialmente en el terreno profesional y económico.

Después de etapas de aprendizaje y transformación, ahora reconoces tu fortaleza y capacidad. Se aproximan mejoras económicas que representarán un alivio significativo para ti y tu familia. Es tiempo de cosechar lo que has trabajado con esfuerzo.

Sagitario

Sagitario vive una etapa donde la intuición será su mejor guía. Tu percepción está tan afinada que sabrás tomar decisiones acertadas casi de manera instintiva. Se aproximan propuestas importantes, y este año en general promete crecimiento, pero estas semanas traen particularmente paz y claridad.

Personas del pasado podrían reaparecer con nuevas oportunidades. Aunque sueles cerrar ciclos de forma definitiva, vale la pena escuchar antes de decidir. También se vislumbran viajes relacionados con trabajo que resultarán favorables.

En el plano económico, mantendrás un buen equilibrio financiero, preparando inversiones o movimientos que beneficiarán tu futuro a largo plazo, especialmente hacia mediados de año.

Capricornio

Capricornio comienza a ver resultados concretos de esfuerzos realizados incluso años atrás. Lo que sembraste empieza a dar frutos en tus finanzas, en tu estabilidad y en tu paz interior. Te sientes más enfocado y seguro de lo que quieres lograr.

Tu capacidad estratégica y liderazgo te colocan en una posición privilegiada. Se avecina una propuesta relevante que no solo beneficiará tu crecimiento personal, sino también el de quienes te rodean.

Las dificultades de comunicación que antes generaban frustración comienzan a disiparse. Es momento de avanzar con confianza hacia nuevas metas, apoyado en tu disciplina y experiencia.

Acuario

Acuario tendrá una semana activa y demandante, con múltiples responsabilidades. Si puedes delegar tareas, será clave para aprovechar mejor las oportunidades que llegan. Un pasatiempo o talento personal podría convertirse en una nueva fuente de ingresos.

Se presentan cambios positivos en la economía, así como posibles viajes, algunos laborales y otros de placer. En el hogar habrá noticias importantes que generarán alegría.

Si debes firmar documentos o acuerdos, revisa cada detalle con atención. Un asunto profesional iniciado meses atrás comienza a resolverse claramente a tu favor, trayendo satisfacción y estabilidad.

Piscis

Piscis vive una semana especialmente poderosa. Tu mente y tu intuición estarán alineadas, facilitando que aquello que visualices comience a materializarse. Es fundamental enfocar tus pensamientos en lo que realmente deseas.

La energía planetaria en signos de agua fortalece tu sensibilidad y creatividad. Se abren oportunidades en el ámbito laboral, económico, sentimental y en proyectos personales. Cambios de casa, ciudad o estilo de vida podrían comenzar a tomar forma.

Tu creatividad está en su punto más alto. Es momento de escribir, crear y compartir tus talentos. La buena fortuna se manifiesta cuando confías plenamente en tu intuición y en tu capacidad de transformar sueños en realidades.

Con información de Mizada Mohamed

MF