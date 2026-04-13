Prime Video ya tiene listos los estrenos del 13 al 19 de abril de este 2026 que llegan a su gran catálogo, y aunque esta semana llegan pocos contenidos, el streaming promete entretenimiento desde el primer minuto.

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“Venganza llega a Prime Video el 17 de abril

Como lo es “Venganza” protagonizada por Omar Chaparro, Alejandro Speitzer y Paola Nuñez que llega directo de la pantalla grande al streaming el próximo viernes 17 de abril.

La cinta sigue a Toro, un integrante de fuerzas especiales cuya vida da un giro brutal tras el asesinato de su esposa. Impulsado por la venganza, convierte una inesperada fortuna en un poderoso arsenal y, junto a sus aliados más cercanos, emprende una implacable cacería contra los responsables.

El reparto se completa con Natalia Solián, Luis Alberti, Iazua Larios, Lizeth Selene y Gustavo Sánchez Parra, mientras que las escenas de acción llevan el sello de Diyan Hristov, reconocido por su trabajo en producciones de alto impacto como “John Wick 2”, “Calabozos & Dragones: Honor entre ladrones” y “La Vieja Guardia 2”.

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“Bolas arriba” se estrena en Prime Video el 15 de abril

Entre los lanzamientos más esperados de la temporada, “Bolas arriba” sobresale por su energía desbordante y una propuesta visual llena de adrenalina.

La historia sigue a Brad y Elijah, dos ejecutivos interpretados por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser, que terminan metidos en un escándalo tras idear un insólito patrocinio de condones para la Copa del Mundo. Lo que comienza como una noche de fiesta en Brasil se convierte en un caos de alcance global que transforma por completo sus vidas.

A partir de ahí, la trama acelera sin freno: perseguidos por criminales y fanáticos enfurecidos, los protagonistas se ven obligados a huir por territorio brasileño en una carrera tan absurda como peligrosa. El guión, firmado por Paul Wernick y Rhett Reese —reconocidos por éxitos recientes de comedia—, apuesta por conquistar al público joven con situaciones extremas, humor irreverente y un ritmo que no da respiro.

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