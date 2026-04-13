HBO Max se alista con los mejores estrenos que llegan esta semana a su gran catálogo pues del 13 al 19 de abril, se estrenarán animaciones para adultos, películas y documentales que prometen atraparte desde el primer minuto.

Como lo es la animación para adultos, la cual se ha consolidado como uno de los sectores de mayor crecimiento en los últimos años, atrayendo cada vez más propuestas ambiciosas y originales, por ello dentro de esta tendencia destaca una nueva apuesta que formará parte del icónico bloque surgido en 2001 en Cartoon Network: “La Huella del Oro”, que llegará a HBO Max este lunes 13 de abril.

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La serie, una de las más esperadas, ofrece una narrativa atrevida con un enfoque cinematográfico, desarrollada en episodios de media hora. La historia sigue a Fafner, un mercenario decidido a seguir el rastro de unas misteriosas monedas de oro que lo conducirán, inevitablemente, a su destino. En su travesía, enfrentará gigantes de hielo, criaturas marinas y violentas peleas de taberna, mientras se mueve en la difusa línea entre el bien y el mal, reconstruyendo fragmentos de su pasado y resolviendo los enigmas que lo impulsan a continuar.

Por otro lado, también el 13 de abril se estrena la serie “Smiling Friends” que se ha convertido en un auténtico fenómeno de culto dentro de Adult Swim, destacándose por su estilo irreverente y su particular forma de abordar el humor.

La historia gira en torno a las caóticas vivencias de los empleados de Smiling Friends Inc., una peculiar organización dedicada a llevar felicidad a un mundo que la propia serie retrata como oscuro, grotesco y absurdamente desolador.

En este contexto, los protagonistas —Pim, siempre optimista y entusiasta, y Charlie, marcado por su apatía y cinismo— reciben misiones para ayudar a personas en crisis, lo que inevitablemente los arrastra a situaciones tan caóticas como existencialistas. A este singular equipo se suman personajes igual de extravagantes, como el excéntrico Mr. Boss, el misterioso Glep y el desganado Allan, completando un universo tan absurdo como fascinante.

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Estrenos de la semana en HBO Max

13 de abril: La huella del oro (animación).

13 de abril: Smiling Friends (nuevos episodios).

14 de abril: Las últimas horas del Titanic (documental).

17 de abril: Nadie 2.

17 de abril: Red tóxica.

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Máxima.

DFT St. Louis.

Rooster.

The Comeback.

The Pitt.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Memorias de un asesino.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica.

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