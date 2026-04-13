Britney Spears ingresa por voluntad propia a centro de rehabilitación

Britney Spears ha ingresado en un centro de tratamiento por abuso de sustancias poco más de un mes después de que fuera arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Un representante de Spears indicó en un correo electrónico a The Associated Press, que la superestrella del pop, de 44 años, ingresó voluntariamente en el centro este pasado domingo.

Agentes de la Patrulla de Caminos de California recibieron un reporte el 5 de marzo sobre un BMW circulaba a gran velocidad y de manera errática por la autopista 101 en el condado de Ventura, cerca del límite con el condado de Los Ángeles, informó la CHP.

Spears, que vive en la zona, se sometió a una serie de pruebas de sobriedad en el lugar y fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos de una combinación de alcohol y drogas, señalaron las autoridades. Fue trasladada a una cárcel del condado y quedó en libertad varias horas después.

Spears ha dejado de lado su carrera musical

Los investigadores remitieron el caso el 23 de marzo a la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Ventura, que planea tomar una decisión sobre los cargos contra Spears antes de una fecha de audiencia programada para el 4 de mayo.

Un representante calificó entonces las acciones de Spears como "completamente inexcusables" y manifestó que, idealmente, sería "el primer paso en un cambio largamente postergado que debe ocurrir en la vida de Britney".

Spears ha dejado en gran medida de lado su carrera musical. No ha salido de gira en casi ocho años y no ha publicado un álbum en casi una década.

Spears recuperó el control de las decisiones de su vida y de sus finanzas en 2021, cuando se disolvió una tutela ordenada por un tribunal tras casi 14 años. Dos años después, publicó sus memorias, "The Woman in Me" ("La mujer que soy").

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

