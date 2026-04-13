Polémica y viral fue la presentación estelar del cantante Justin Bieber como protagonista del festival Coachella 2026, donde rompió récord al cobrar 10 millones de dólares por su actuación, monto máximo que un artista ha cobrado en la historia del evento musical.

Y dio mucho de qué hablar, pues durante gran parte del show, Bieber interactuó con su audiencia mediante una laptop en el escenario, cantando en vivo mientras reproducía sus antiguos videos musicales de YouTube y clips virales.

Mientras que para muchos este espectáculo fue muy pobre comparado, por ejemplo, con el de otros artistas que brillaron en Coachella como Chappell Roan y su show lleno experimentación teatralidad, para otros fue un gran gesto del cantante al recordar que él fue la primera gran estrella internacional que salió de la plataforma Youtube.

Un gran retraso y momentos que dieron de qué hablar

Justin Bieber, que se presentó con un retraso de más de una hora debido a los fuertes vientos que amenazaban con cancelar su participación, cantó éxitos como "Baby", "Never Say Never" y "Yukon".

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Hubo al menos dos momentos curiosos:

El primero se dio antes de que el cantante saliera a escenario, cuando la banda de rock The Strokes entonaba sus hits y la multitud de "beliebers" coreaban el nombre de "Justin, Justin, Justin".

El segundo se originó ya durante la actuación de Bieber, pues mientras ponía canciones en Youtube, Katy Perry, quien se encontraba entre el público junto a su pareja, el exPrimer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo en un video que subió: "Lo bueno que tiene Youtube Premium, no quiero ver anuncios", lo que desató risas y muchos memes en internet y en grupos de fans.

Comparan show de Justin Bieber con el de Sabrina Carpenter

La conversación que gira en torno a la comparación de presentaciones de artistas masculinos con las artistas femeninas continúa, y ahora se aviva debido al concierto de Justin Bieber en Coachella, que, según internautas, no estuvo a la altura de otras presentaciones como la de Sabrina Carpenter.

“No entiendo como le pagaron 10 millones a Justin por ir y poner solo videos, y a Sabrina 5 millones por los 6 cambios de escenario, 15 cambios de vestuarios, 1000 bailarines y los cientos de elementos de utilería que empleó en su show”, “Los hombres nunca necesitan esforzarse en nada para ser cantantes. Las mujeres deben ser jovenes, bellas, atléticas, asombrosas, impactantes, etc. Esa desigualdad sigue latente como siempre”, “la gente literalmente madrugó hasta las dos de la mañana para ver el show mediocre de justin bieber cantando karaoke en coachella mientras reproducía videos en youtube”, son solo algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Por su parte, Sabrina Carpenter también emitió su opinión respecto a la presentación de Justin Bieber, pues dijo: “qué amable de su parte sentarse a scrollear en YouTube, pero si yo hiciera eso, me crucificarían”.

Con información de SUN.

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