La edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara volverá a convertir a la ciudad en uno de los principales puntos de encuentro del cine iberoamericano.

Del 17 al 25 de abril de 2026, Guadalajara reunirá a directores, intérpretes, productores, críticos y profesionales de la industria audiovisual en una programación que, como ha ocurrido durante más de cuatro décadas, combina estrenos, homenajes, clases magistrales y actividades formativas repartidas en casi 30 sedes.

El festival ha forjado una presencia internacional que lo coloca entre los escaparates más importantes del continente para el cine mexicano y latinoamericano, al tiempo que mantiene una relación importante con la vida cultural tapatía.

Esa relación se ha construido con el paso de los años. El FICG ha sido plataforma para nuevas voces, espacio de discusión para la industria y punto de encuentro para películas que después continúan su recorrido en otros festivales del mundo. Guadalajara, por su parte, ha sostenido una posición singular dentro del mapa cinematográfico nacional: aquí conviven la formación universitaria, la exhibición, la crítica y un público que ha aprendido a seguir el festival tanto por su agenda de proyecciones, como por ser una cita cultural de amplio alcance.

En esta edición, varias actividades concentran un interés especial por el peso de sus invitados, la relevancia de las películas o el tipo de conversación que proponen.

Luces, cámaras... ¡acción!

La Gala Inaugural abrirá el festival el viernes 17 de abril a las 19:30 horas con “Moscas”, la nueva película de Fernando Eimbcke, reciente ganadora del Premio del Jurado Ecuménico en la Berlinale.

La elección resulta significativa dentro de la historia del propio festival: Eimbcke es uno de los cineastas mexicanos más vinculados con Guadalajara, donde “Temporada de patos” obtuvo nueve premios en la edición 19 y donde también recibió el Mayahuel a Mejor director por “Lake Tahoe” en la edición 23. Los boletos para esta función parten de 220 pesos, y se celebrará en el Auditorio Telmex.

Otro eje importante será el ciclo dedicado a Luisa Huertas, reconocida con el Mayahuel de Plata por su trayectoria en el cine mexicano.

Dentro de este apartado se proyectará “El crimen del padre Amaro” el lunes 20 de abril a las 12:10 horas, mientras que “No nos moverán”, dirigida por Pierre Saint Martin, tendrá función el sábado 18 de abril a las 15:00 horas, ambas en la Cineteca FICG del Conjunto Santander.

Este último título sigue a “Socorro”, una mujer que recibe, décadas después, una pista para encontrar al soldado que mató a su hermano hace medio siglo. La presencia de Huertas en el festival no se limita a la exhibición de sus películas; también permite volver sobre una carrera que atraviesa distintas etapas del cine nacional.

Realizadas en colaboración con la Fundación Universidad de Guadalajara A.C., las Galas a Beneficio son proyecciones de películas de estreno que se realizan para recaudar fondos que son donados a reconocidas instituciones de asistencia social del Estado de Jalisco. Entre las galas a beneficio de esta edición resalta el estreno de “Michael”, programado para el martes 21 de abril a las 20:30 horas. La película recorre la vida de Michael Jackson, desde su niñez e inicio de su trayectoria en los Jackson Five hasta su consolidación como una figura decisiva del espectáculo global. Los boletos parten de 250 pesos.

A este bloque de galas se suma “La casa de los espíritus”, dirigida por Francisca Alegría y Andrés Wood, cuya proyección está programada para el sábado 18 de abril a las 20:00 horas. La cinta retoma la novela de Isabel Allende para seguir a una familia atravesada por amores secretos, tensiones políticas y transformaciones históricas a lo largo de un siglo. Los boletos para esta gala pueden conseguirse en taquillas y en la página oficial de la Cineteca.

Con esta agenda, el FICG 41 confirma la amplitud de su propuesta: un festival que sigue reuniendo estrenos internacionales, figuras consolidadas y espacios de formación en una ciudad que ha aprendido a vivir el cine como parte de su calendario cultural. Entre el 17 y el 25 de abril, Guadalajara volverá a proyectarse como una capital cinematográfica donde las pantallas, las conversaciones y los homenajes dialogan con una tradición que ya forma parte de la identidad cultural local.

Reconocimiento a Darren Aronofsky

El homenaje internacional a Darren Aronofsky será otro de los núcleos fuertes de esta edición. Dentro de ese ciclo se proyectará “Requiem for a Dream” el lunes 20 de abril a las 19:00 horas, una película que sigue la caída de cuatro personajes atrapados por distintas formas de adicción. Después vendrá “Mother!”, el jueves 23 de abril a las 14:00 horas, y finalmente “Black Swan”, el viernes 24 de abril a las 17:30 horas, en la Cineteca.

La selección permite revisar tres momentos distintos de la filmografía del director estadounidense y volver sobre las obsesiones que atraviesan su cine: el deterioro psicológico, la violencia interna y la tensión entre deseo y destrucción.

El realizador Darren Aronofsky ofrecerá una clase magistral. AFP

Clases magistrales imperdibles

Darren Aronofsky encabezará una de las actividades formativas más esperadas con la clase magistral “Finding the Language of a Film. A conversation with Darren Aronofsky”, que se realizará en la Sala 2 el martes 21 de abril a las 19:00 horas.

La sesión propone una reflexión sobre el proceso creativo y la construcción del lenguaje cinematográfico, un tema especialmente atractivo en el caso de un director cuya obra ha sido estudiada por su intensidad visual y por la manera en que organiza la experiencia emocional desde la puesta en escena.

También en el terreno de las clases magistrales destaca “Actuar desde la fragilidad: Lola Dueñas”, programada para el miércoles 22 de abril a las 18:00 horas en la Sala 2. La actriz compartirá una aproximación a su proceso creativo, sustentado en la intuición, la vulnerabilidad y la construcción de personajes profundamente humanos. Su presencia añade otra dimensión al festival, una que desplaza la conversación del aparato industrial hacia el trabajo interior de la actuación.

El homenaje a Luisa Huertas se ampliará con la clase magistral y presentación de libro “Tómalo como quieras”, que tendrá lugar el sábado 18 de abril a las 16:00 horas en la Sala 3. En esta conversación con Roberto Fiesco, la actriz recorrerá distintas etapas de su trayectoria y abrirá una reflexión sobre el oficio interpretativo y la memoria del cine mexicano. La actividad tendrá una duración de 90 minutos.

Otro momento de interés será el panel de “La casa de los espíritus”, que se realizará el domingo 19 de abril a las 10:00 horas en la Sala 2. Participarán Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Fernanda Castillo y Chiara Rodriguez Parravicini-Di Parravicino, quienes compartirán su experiencia al formar parte de esta nueva adaptación de la novela de Allende. La conversación promete detenerse en los retos de trasladar a la pantalla un relato profundamente anclado en la memoria política y afectiva de América Latina.

Finalmente, Fernando Eimbcke volverá a aparecer en la agenda del festival con la clase magistral “Una mosca en la pared. El cine de Fernando Eimbcke”, que se realizará el domingo 19 de abril a las 16:30 horas en la Sala 2, con moderación de Gonzalo Lira. La sesión permitirá revisar una filmografía que ha encontrado en lo cotidiano, en los silencios y en los pequeños desajustes emocionales un territorio de observación propio. Los boletos para estas clases magistrales pueden consultarse en la página oficial del Conjunto Santander.

CT