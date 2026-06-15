Prime Video publicó su lista de estrenos de la semana del 15 al 21 de junio, en donde llegan dos cintas que estamos seguros que no te puedes perder; por una lado se estrena la continuación de una peli romántica que te hará creer en el amor, mientras que por otro lado se trata de un largometraje directo de la pantalla grande lleno de ilusiones y magia.

17 de junio- “Culpa Tuya: Londres”

La historia de amor entre Nick y Noah está lista para regresar con más intensidad que nunca pues este miércoles 17 de junio llegará a Prime Video "Culpa tuya: Londres", l a segunda película basada en la exitosa trilogía "Culpables" de Mercedes Ron.

Matthew Broome (The Buccaneers) y Asha Banks (A Good Girl’s Guide to Murder) vuelven a dar vida a los protagonistas, quienes, después de los acontecimientos de “Culpa mía: Londres", parecen estar más enamorados y unidos que nunca. Sin embargo, el destino pondrá a prueba su relación cuando ambos comiencen a seguir caminos distintos.

Mientras Noah inicia una nueva etapa académica en Oxford, Nick se enfrenta a las crecientes exigencias de su trabajo. En ese escenario aparecerán nuevas personas que despertarán celos, dudas y sentimientos inesperados, provocando que la confianza entre ambos se tambalee y que el vínculo que parecía inquebrantable empiece a fracturarse. Ahora deberán decidir si luchan por mantener viva su historia de amor o si dejan que las circunstancias los separen definitivamente.

19 de junio- “Los ilusionistas 3”

Los Cuatro Jinetes están de vuelta y esta vez se enfrentarán a un desafío aún más ambicioso. Tras ejecutar uno de los robos más impresionantes de su carrera, en el que fueron obligados por un poderoso magnate a infiltrarse en una peligrosa organización, el famoso grupo de ilusionistas regresa con una nueva misión que promete llevarlos al límite.

En "Los ilusionistas 3", Daniel Atlas, el carismático líder interpretado por Jesse Eisenberg, tendrá que enfrentarse a una peligrosa ladrona mientras planea el robo de un valioso cristal. Para lograrlo contará con nuevos aliados, ingeniosos trucos y estrategias cada vez más sorprendentes, aunque el regreso de sus antiguos compañeros será clave para el éxito de la operación.

La cinta marcará el esperado reencuentro de los cuatro jinetes originales, con el regreso de Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher junto a Eisenberg.

El elenco también recupera a figuras como Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo y Morgan Freeman, mientras que una nueva generación de ilusionistas, integrada por Justice Smith, Ariana Greenblatt y Dominic Sessa, se suma a la historia. Todos ellos deberán unir fuerzas para enfrentarse a la gran antagonista de esta entrega, interpretada por Rosamund Pike.

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NA