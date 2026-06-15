Christian Nodal besa a una fan en pleno concierto; momento se vuelve viral

Lo que comenzó como un gesto de cariño hacia una fan terminó en un beso accidental que provocó risas entre los asistentes y una avalancha de comentarios en internet. El momento viral que marcó el concierto de Nodal en Monterrey

Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras protagonizar una escena inesperada durante su presentación del Pa’l Cora Tour en la Arena Monterrey.

El cantante sonorense llegó a la ciudad en medio de varios temas que han generado atención mediática en las últimas semanas, entre ellos la controversia por el intento de registrar la marca “Forajido”, un proceso que enfrentó obstáculos legales debido a un conflicto con una agrupación previamente establecida. A esto se sumaron los comentarios generados por su reciente presentación en La Monumental de Ciudad de México y la constante atención sobre su relación con Ángela Aguilar.

Sin embargo, ninguno de esos temas fue lo más comentado de la noche en Monterrey.

¿Qué ocurrió entre Christian Nodal y una fan?

TIKTOK/hachemxof

Durante el espectáculo, Nodal realizó una dinámica que suele repetir en varios de sus conciertos: acercarse a los asistentes para convivir con ellos, tomarse fotografías y agradecerles personalmente su apoyo.

Fue en ese momento cuando se aproximó a una mujer de la tercera edad para darle un beso en la mejilla como muestra de afecto. Sin embargo, la fan giró la cabeza justo cuando el cantante se acercaba, provocando que ambos terminaran dándose un beso accidental en los labios.

Las expresiones de sorpresa de ambos dejaron claro que se trató de un incidente completamente involuntario. La reacción de Nodal fue inmediata. Entre risas, el intérprete de regional mexicano tomó el momento con humor mientras la mujer intentaba asimilar lo ocurrido entre nervios y sonrisas.

Los asistentes que se encontraban cerca respondieron con aplausos, carcajadas y gritos de emoción. Poco después, otra fan se acercó para pedir también un beso, aunque en esa ocasión el cantante se limitó a darle un saludo en la mejilla.

Nodal reconoció la exigencia del público regio

Antes de subir al escenario, Christian Nodal dedicó unas palabras al público de Monterrey, al que describió como uno de los más exigentes de México.

“Monterrey es un público que me pone nervioso porque hay algo que nos distingue a los sonorenses y a mi raza regia, que somos bien batallosos y queremos el show más chingón posible, y de todo corazón espero que lo esté haciendo bien”, expresó el artista.

Las palabras fueron bien recibidas por los asistentes, quienes respondieron con aplausos durante el concierto.

Mientras tanto, Ángela Aguilar siguió parte del espectáculo desde el backstage. La cantante compartió en redes sociales algunos momentos previos a la presentación de su esposo, mostrando detalles de la preparación antes de salir al escenario.

Las redes sociales reaccionan al beso accidental

Como suele ocurrir con cualquier episodio relacionado con Christian Nodal, el video comenzó a circular rápidamente en plataformas digitales. En cuestión de horas, el clip acumuló miles de reproducciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los temas más comentados entre los seguidores del cantante.

La mayoría de las reacciones tomaron el momento con humor y aprovecharon para hacer referencias a la relación entre Nodal y Ángela Aguilar. El tono de los comentarios reflejó cómo el incidente fue interpretado principalmente como una situación divertida y espontánea por gran parte de los usuarios.

La polémica con Susana Zabaleta también resurge

El beso viral ocurrió apenas un día después de que la actriz y cantante Susana Zabaleta hiciera comentarios sobre Christian Nodal durante su espectáculo “Homenaje Sinfónico al Divo”, realizado en el Escenario GNP Seguros de Monterrey.

Durante su presentación, Zabaleta hizo referencia al intérprete de “Adiós Amor”, a quien primero llamó “el innombrable” antes de mencionar directamente su nombre. Posteriormente señaló que, desde su perspectiva, gran parte de la responsabilidad del escándalo mediático que involucró a Cazzu y Ángela Aguilar recae en el propio cantante.

Sus declaraciones fueron recibidas con aplausos y ovaciones por parte de una parte del público presente en el recinto.

Lo que para muchos asistentes fue simplemente un momento espontáneo y divertido terminó convirtiéndose en una de las escenas más comentadas del fin de semana. Una vez más, Christian Nodal logró captar la atención de las redes sociales, esta vez por un accidente que nadie vio venir y que quedó inmortalizado en video frente a miles de espectadores.

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