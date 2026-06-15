Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Las personas nacidas en el año de la Rata enfrentarán una semana llena de retos en distintos aspectos de su vida. En el trabajo podrían asumir más responsabilidades que requerirán toda su atención, mientras que los gastos inesperados y algunos conflictos familiares también podrían hacerse presentes. La recomendación es mantener la calma y recordar que esta etapa será pasajera.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Durante esta semana será buena idea invertir tiempo en aprender algo nuevo o tomar algún curso que fortalezca sus habilidades profesionales. Ese esfuerzo podría abrirles la puerta a mejores oportunidades económicas en el futuro. En el ámbito sentimental, la honestidad con la pareja será fundamental para evitar malos entendidos.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

La energía del romance estará muy favorecida para quienes nacieron bajo este signo, por lo que existe la posibilidad de fortalecer una relación o llevarla a un siguiente nivel. Aun así, será importante administrar bien el dinero, evitar gastos innecesarios y procurar ahorrar.

Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Esta semana será importante que los Conejo dediquen más tiempo al descanso, ya que el exceso de trabajo podría afectar su bienestar. También será un buen momento para convivir con la pareja, resolver diferencias y fortalecer la relación.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Si surge la oportunidad de establecer contacto con personas o proyectos del extranjero, será conveniente aprovecharla, pues podría traer beneficios importantes para el ámbito laboral. En cuestiones amorosas, quienes estén solteros harían bien en no apresurar las cosas y dejar que todo fluya de manera natural.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Si anteriormente has demostrado compromiso y buen desempeño en el trabajo, esta semana podría ser un buen momento para solicitar un aumento de sueldo o buscar un ascenso. En la vida de pareja será necesario escuchar con atención y mostrar comprensión para evitar discusiones que podrían escalar.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

No dudes en pedir apoyo si lo necesitas en el trabajo, ya que encontrarás personas dispuestas a ayudarte. También será importante cuidar tus pertenencias y administrar bien tu dinero, pues existe riesgo de pérdidas o extravíos. En el amor, los solteros tendrán una semana especialmente favorable para conocer a alguien.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Las personas nacidas en el año de la Cabra podrían sentir que algunas tensiones del pasado vuelven a presentarse. Conviene actuar con prudencia para evitar discusiones tanto en el trabajo como en la relación de pareja. Además, será recomendable controlar los gastos y no hacer compras impulsivas.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Si estás dispuesto a asumir nuevos retos laborales, este es un buen momento para demostrar iniciativa y comunicarlo a tus superiores, ya que podrías obtener un reconocimiento o incluso un ascenso. En el amor, la suerte estará de tu lado, aunque será importante no caer en tentaciones que compliquen tus relaciones.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

La buena fortuna seguirá acompañando a quienes pertenecen al signo del Gallo. Es posible recuperar dinero que se daba por perdido o recibir ingresos inesperados. Además, quienes buscan pareja podrían conocer a una persona con quien exista una conexión especial.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Si has pensado en buscar un nuevo empleo, esta semana será ideal para enviar solicitudes, ampliar tu red de contactos y explorar oportunidades . En el plano sentimental, quienes mantienen una relación estable deberán estar atentos para evitar que terceras personas interfieran en la pareja.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La paciencia será una gran aliada durante estos días, especialmente en la relación de pareja, ya que el ambiente podría tornarse tenso y dar lugar a discusiones innecesarias. En el trabajo será indispensable dejar atrás la procrastinación y cumplir con las responsabilidades para causar una buena impresión ante los superiores.

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